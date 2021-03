Genç girişimcilerin sesi oluyor

Ankaref firması uzaktan veri alma ve yönetme konularında uzmanlığa sahip. Türkiye'de sağlıktan, imalat dünyasına kadar birçok alanda faaliyet gösteren KOBİ'leri yeni teknolojilerle tanıştırdı. Şirketin yönetim Kurulu başkanı Erhan Binici'nin yeni hedefi ise bu bilgileri genç girişimcilere ulaştırmak. Bu kapsamda üretime, yatırıma, ihracata, girişimciliğe ve startup'lara dair herşeyin, tüm paydaşları ile birlikte konuşulduğu Dijital Açı programları yapan Binici, şimdiden binlerce kişiye ulaştı- Girişim yolculuğuna başlamak isteyip, yaşadığı tereddütlerden dolayı bir türlü başlayamayan, ilk adımı nasıl atması gerektiği konusunda net bir fikri olmayan ya da güvenli limanlarından ayrılıp girişimciliğin dalgalı denizinde yol almaktan çekinen insanlara, ilk adımı atmalarını sağlayacak cesareti ve motivasyonu vermek, onlara girişimcilik serüvenlerinde yardımcı olacak yol haritaları sunmak, neyi nasıl yaparlarsa daha kısa sürede hevesleri ve heyecanları tükenmeden başarıya ulaşabilmelerini sağlayacak yöntemleri onlarla paylaşmayı amacıyla programımıza başladık- Programımızda örnek teşkil edecek başarılı girişim ve girişimcileri, onlara hiçbir maddi yük oluşturmayacak şekilde ekranlara taşıyoruz. Hem onların yatırımcılarla bir araya gelmelerini ve kendilerine yatırımcı bulmalarını hem de daha yolun başında olan girişimcilere onların model olmalarını sağlıyoruz. Hatta bu amaç doğrultusunda programımıza konuk ettiğimiz startup'larımızdan yatırım alanlar bile var.- Programımız gerek konsepti gerekseiçeriğiyle kısa sürede izleyicilerden tamnot aldı. Programımızla daha çok girişimciyeve startup'a ulaşmak, dokunmakistiyoruz. Bu nedenle yeni yayın dönemindefarklı kanallardan gelen talepleride değerlendiriyoruz. Yakın bir dönemdeprogramımız yenilenen birçok özelliğiile yine ekranlarda yayınlanmaya devamedecek.- Aslında şirketimiz bugün konuk aldığımız startup'lardan daha da geride başlamış bir girişim yolculuğu. İki üniversite arkadaşının hayali ile 25 m2 bir ofiste başlayan kurmumuz, 2007 yılında Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisini anlatmaya çalışıyordu. Neredeyse bugün Elon Musk'ın insanların beynine çip takılmasını anlatmak gibi birşeydi. İki yıl hiçbir şey satamadan ve bütün birikimlerimizi harcayarak, bıkmadan usanmadan çalıştık. En iyi yaptığımız şey çok çalışmaktı ve yapabileceğimizden emindik.Kredi aldık, borç aldık ama umudumuzu hiç kaybetmedik. Bugün startup'lara baktığımızda görüyoruz ki bizden çok daha fazla imkanlara sahipler. Teşvikler, destekler ve yatırımcılar düşünüldüğünde gerçekten her geçen gün büyüyen bir ekosistem var. Şirketimizin bu inanılmaz girişim yolculuğundan bugüne geldiğimizde, 6 şirket ve projelerimizde iç ve dış kaynaklı olarak çalışan yaklaşık 2.000 kişi var. Bu durum bizim açımızdan çok önemli bir değer. Üretmek, istihdam sağlamak ve ihracat yapmak amacıyla kurduğumuz Ankaref, bugün tüm amaçları yerine getirmeyi başardı ve bundan sonra da büyüyerek devam edecek.- Aslında teknolojik açıdan baktığınızda aynı işi yapıyoruz. Uç noktadan veri almak. Tabi ki yöntem ve teknikler değişiyor ama uzmanlığımız olan veri toplama mimarisi ve mantığı değişmiyor. Zaten her zaman söylediğimiz, "Siz hangi veriyi nereden alacağımızı söyleyin, gerisini bize bırakın" felsefesi tüm bu işlerde benzer şekilde yürütülüyor. Tabi ki farklılaşma alan uzmanlığında yaşanıyor. Burayı da kendi öğretimizle aşıyoruz. Takım arkadaşlarım hangi işle uğraşıyorlarsa o işteki süreçleri en az müşterimiz kadar bilmeye odaklanıyorlar.Süreç hakimiyetimiz arttıkça işlerdeki başarı oranımız da artıyor.Ayrıca alanında uzman akademisyenlerden danışmanlık hizmeti alıyoruz.İşin hem teorik hem de pratik uygulamalarını birebir gerçekleştirmeye çalışıyoruz.Bizzat ben dahil tüm arkadaşlarımız hiçbir ürünü masa başında, bilgisayar karşısında tasarlamıyoruz.Ankaref'ten birisini çiftlikte, hastanede, depoda, sevkiyatta ve benzeri birçok yerde görebilirsiniz.Tüketici elektroniğinde de başarımız aslında her birimizin birer kullanıcı olması.Kendi kullanmadığımız bir ürünü satmıyoruz.Bu nedenle de müşteri memnuniyeti Fonri ürünlerinde çok yüksek.