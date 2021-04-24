Avrupa’nın üretim üssü olacağız

dünyanın yaşadığı covid 19 salgını dünya ekonomisini büyük resesyondan sonra belki en büyük durgunluğa itecek bir neden olarak belirtiliyor. Ancak belki yıllarca sürecek bu pandemi, doğru adımlar atılırsa Türkiye için yeni dönemde bir başarı hikayesi yazılmasını da sağlayabilir. Özellike Arap coğrafyası ve Afrika ile iş ilişkileri oldukça fazla olan Şampiyon Filtre'nin Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Yılmaz, "Türk'üz ve virajlı yollarda gayet başarılıyız" diyerek yeni dönem ile ilgileri fikirlerini kamuoyu ile paylaştı. Dünyanın yeni bir döneme girdiğini, Covid 19'un modern ekonomileri ciddi oranda sarstığını, eski düşünce kalıpları, eski bilgi birikimlerinin yeni dönemde çok işe yaramayacağını, yeni üretim ve lojistik dengesinin bir altüst yaşadığının altını çizen Selahattin Yılmaz," Avrupa'daki bu çok uluslu şirketler üretimlerini dış kaynak olarak nereye taşıdılar? Covid 19'un tam merkezine. ÇİN. Bu şirketler artık risklerini dağıtmak için başka coğrafyalara taşımayı planlamaya başlayacaklar, Organize sanayii bölgelerimizde neredeyse yer yok. İstikamet Türkiye " diye konuştu. Hedef pazarların, önce yaşlı Avrupa'nın beslenmesi ve paralelinde Afrika pazarı olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Neden Afrika, satınalma gücü yok ancak kesilen faturalara karşılık yer altı ve üstü zenginlikleri paradan daha çok kıymetli. Sayın Dış işleri ve Sanayii bakanıma ilgili iş modelini ve raporlamayı şu günlerde ulaştıracağım. Ülkemiz birçok sektörde Avrupa'nın 'Kaliteli Çin'i diye tabir edilir. İmalat sanayiimizdeki ürün kırılmalarımız, çeşitliliğimiz, tersine mühendislikteki başarılarımız beyin göçü vermiş olmamıza rağmen ancak hala nitelikli insan gücüne sahip diğer yandan coğrafi ve lojistik avantajlarından dolayı Türkiye'miz. Gelecek yıllarda ülkemize doğrudan yabancı yatırımcıyı çekmek isterken aslında kendileri de buna destek olup üretim kapasitesini yalnızca Çin'de değil artık ülkemizde güçlendirme fırsatını yakalayacaktır. Yumurtalar aynı kapta değil. İşte bir çıkış yolu ışığı var gibi görülüyor" diye konuştu.