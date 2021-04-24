Ev tipi bilişim ürünlerinde yüzde 85’lik büyüme

Boğaziçi Holding bünyesindeki Boğaziçi Dağıtım'ın Yönetici Ortağı Gürkan Şengil: "2020 yılının kazanan ürün grupları, evde yaşam düzeni için gereklilik arz eden ve bir önceki yıla göre net bir biçimde yüzde 85 büyüme kaydeden bilişim ürünleri oldu. Kulaklıklar, taşınabilir bilgisayarlar, tabletler ve çevre birimlerinde yüzde 90'ın üzerinde büyümeler gözlemledik. Özellikle dijitalleşme ve dijital dönüşüm hızlandı." Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını, ekonomik ve sosyal hayatın yeniden şekillenmesine neden oldu. Değişen günlük yaşam rutinleri, bilişim ürünlerinin geçmiş yıllara oranla daha fazla tercih edilmesinde ciddi etken haline geldi. Boğaziçi Holding bünyesindeki Boğaziçi Dağıtım'ın Yönetici Ortağı Gürkan Şengil'e göre pandemi yılının kazananları ev tipi bilişim ürünleri oldu. Yeni düzenin etkisiyle özellikle, kişisel bakım, robot ve dikey süpürge, hava temizleme cihazları bir önceki yıla oranla yüzde 100'ün üzerinde büyüme gösterdi. İKİ DEV MARKAYI BÜNYESİNE KATTIBoğaziçi Dağıtım'ın 2020'de iki önemli markayı bünyesine kattığını söyleyen Şengil, "Şirket olarak temsil ettiğimiz markaları özenle seçiyoruz. Hedefimiz çok fazla markayı temsil etmekten çok, temsil etmiş olduğumuz markalara ailemizin bir parçası gibi hissedecekleri özenli ve titiz, 360 derece hizmet sunabilmek. Dyson Profesyonel ve Philips ile distribütörlük anlaşmaları yaptık. Philips markası altında kulaklık, ses sistemleri, powerbank ve aksesuarlarının tek yetkili distribütörü olarak hizmet veriyoruz. Dyson'da ise ana odağımız 'Airblade' el kurutma ürünleri, tasarruf ve hijyenik ortam sağlayan ofis çözümleri üzerine çalışıyoruz."