bir gelecek için Türkiye'nin fikri sermayesinin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Destek Patent'in "Fikrine Sahip Çık" projesi, fikri ve sınai haklar alanında bilinçli bir nesil yetiştirilmesini hedefliyor. Ağırlıklı olarak lise ve üniversite öğrencilerinde ilgi uyandıracak, onları buluşlar yapmaya teşvik edecek, sınai haklar alanında farkındalıklarını artıracak eğitim programlarını içeren proje; girişimciler, sanayiciler ve KOBİ'ler için de uygun içerikte ücretsiz eğitimler sunuyor. Destek Patent bünyesinde görevli marka ve patent vekilleri tarafından verilen eğitimlerde ana başlıklar; marka, patent ve tasarım...Destek Patent ilk olarak, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayarak, 380 Meslek ve Teknik Liselere sınai haklarla ilgili eğitimler verdi. 2 yıldır süren projede bugüne kadar aşağıdaki illerdeki milli eğitim müdürlükleriyle protokoller imzalanarak, o illere bağlı meslek ve teknik liselere de eğitimler vermeye devam ediyor Öğretmenleri genç beyinleri buluş yapmaya teşvik edecek "Fikrine Sahip Çık" projesi kapsamında verilecek eğitimin amacı; fikrini geleceğe taşımak isteyen tüm gençleri öncelikle buluş yapmaya teşvik etmek. Eğitimlerde gençlerin buluşlarını nasıl koruyacaklarına yönelik bilgilerin verilmesinin yanı sıra bir marka oluşturmak için gerekli olan tüm süreçleri de öğrenebilecekleri konular ele alınacak. Böylelikle bilinçli bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor. "Fikri ve Sınai Haklar alanında yapılan yatırımlar küresel rekabet gücümüzü artıyor" Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmek için atılan tüm adımlar arasında fikri ve sınai haklar alanındaki yatırımların etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz "Bir ülkenin ekonomisinin büyümesindeki en önemli göstergelerden birisi, o ülkenin Fikri ve Sınai Haklar alanındaki yatırımlarıdır. Gelecekte, ülkemizin küresel anlamda rekabet gücünü ve marka değerini artırabilmek için gençlerimizi bugünden bilinçlendirmeli ve hazırlamalıyız. Emekleri, icatları, fikirleri ile ülkemizi yarınlara taşıyacak gençlerimize ve hali hazırda ürün ve hizmetleri ile ticari faaliyetlerini sürdüren firmalarımıza, girişimcilerimize "Fikrine Sahip Çık" diyoruz. Özellikle de buluş yapmaya merakı olan, yeni bir ürün ya da marka oluşturmak için heyecan duyan girişimci gençlerimizin gerek Türkiye'de gerekse dünyanın herhangi bir yerinde haklarını nasıl koruyacakları konusunda bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Biz bu projeyle fikrini geleceğe taşımak isteyen tüm gençlerimizin en büyük destekçisi olduğumuzu ortaya koyduk. Amacımız, projemizde bize destek veren kurum ve kuruluşlarla birlikte tüm Türkiye'de Fikri ve Sınai Haklar konusunda bilgi sahibi olmayan genç bırakmamak."