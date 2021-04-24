Helal jelatin yatırımı ilgi gördü

Balıkesir'de kurduğu fabrikayla helal yaprak jelatin ve toz jelatin üretimine başlayan Gelner Gıda, daha fabrika resmi açılışı yapmadan başta Müslüman coğrafya olmak üzere Türki Cumhuriyetleri, İsrail, Rusya ve Avrupa ülkelerinden yoğun sipariş almaya başladı. Deri sektöründe 85 yıldır faaliyet gösteren Uyguner Deri, 15 yıldır jelatin ve kolajen alanında yatırımları olan biyoteknoloji firması Jelyap, Türkiye'nin ilk helal toz ve yaprak jelatin üretimini gerçekleştirmek için Gelner Gıda'yı kurdu. Pandemiye şartlarında yapımına başlanan ve bir sene içerisinde Balıkesir Gönen'de test üretimlerine başlanan fabrikayla derinin kullanım alanları çeşitlendirilip katma değerli ihracatın önünü açılacak. İlaç, kozmetik ve gıda sektöründe yoğun olarak kullanılan jelatin sığır derisinden üreterek helal ürün hassasiyeti olan kesimleri hedefleyen firma, daha fabrikayı açmadan yoğun sipariş talebi almaya başladı. Yurtdışında jelatinin ağırlıklı olarak domuzdan elde edilmesinin Müslüman coğrafyalarda yarattığı hassasiyeti fırsata çevirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Gelner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, "Bu nedenle helal ürünlerimize tüm İslam dünyasından çok ciddi talepler aldık. Rusya, İsrail ve Avrupa ülkeleri de sırada" dedi. Fabrikanın yılda 10 bin tonluk bitmiş ürün kapasitesiyle inşa edildiği bilgisini veren Burak Uyguner şunları kaydetti: "Üretimin yüzde 50'sini, ihraç edeceğiz. Kolajen, yaprak jelatin, kılıf, ilaç kapsülü gibi farklı ürünleri de geliştireceğiz.