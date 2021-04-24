Sıfır atıkla ekonomiyi uçuracak!

Belediyesi, kişi başı 1,2 kg olan atık miktarını, 0,80'e indirme başardı Sincan Belediyesi, sıfır atık projeleriyle çevre ve ekonomiye değer katmaya devam ediyor. Geri dönüşüm ve Sıfır atık çalışmalarıyla 53 milyon kwh enerji tasarrufu sağladı, 104 bin ağacın kesilmesini önüne geçip, 75 bin varil petrol tasarrufu sağlayan Sincan Belediyesi, çevre ve ekonomiye katkıda örnek bir belediyecilik sergiliyor . Sincan belediyesi, başlattığı 'Sıfır Atık' projesi ile vatandaşların evlerinden atıkları alınmasından, ilçenin çeşitli noktalarına atık toplama üniteleri yerleştirilmesi ve kurulan sıfır atık tesisinde işletilmesine kadar süren bir işlemle hem ilçe ekonomisine hem de çevreye duyarlılık yönünde ciddi çalışmalar yapıyor. Gelecek nesillerin geri dönüşüm bilinciyle yetişmesi için Sincan Belediye bünyesinde kurulan Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimlerle kişi başı 1,2 kg olan atık miktarını, 0,80'e indirme başarıldı. Bu oran 600 bin kişilik nüfusa sahip olan Sincan'da 200 bin kişinin hiçbir atık çıkarmaması anlamına geliyor. Ankara'nın Sincan Belediyesi "Sıfır Atık' projesiyle israf atık miktarını azaltılıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Oluşan organik, cam, plastik, kâğıt ve metal tüm evsel atıklarımızı kurduğumuz "eko-çiftlik sıfır atık merkezi'nde ayrıştırarak atıkları çevreyi kirletmeden ekonomiye kazandırıp, yarınlarımızı koruyacağız. Sincan'ınımızn geri dönüşüm seferberliği sıfır atık yaklaşımıyla hayat buluyor. Belediye olarak evsel atıkların pek çok alanda kullanılmasını amaçlayan "evsel atıklardan akıllı çiftliğe"projesini hayata geçirdik. Amacımız, bu proje ile kendi kendine yeten biyolojik ve çevreye duyarlı bir sistem oluşturmak. Tasarladığımız yazımla vatandaşlarımız belediye ile iletişime geçerek evsel atıkların toplanmasını isteyecek. Belli aralıklarla toplanan bu atıklar atık merkezimizde işlem görerek farklı yemlere dönüştürülecek . Böylece hem çevreye duyarlı bir belediyeciliğin öncüsü olacağız hem de ekonomiye ciddi katkı sağlayacağımız bir girişimin bir parçası olacağız" dedi. Murat Ercan ifadelerine şöyle devam etti; "Çevremizi koruyan, israfa geçit vermeyen, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayan hizmetlerimiz devam edecektir. "