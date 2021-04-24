Türkiye ekonomisinin katma değerli şirketleri dünya ekonomilerini sarsan pandemide dahil dev yatırımlarında hız kesmiyor. 2021'de ilave 700 kişiye istihdam sağlayan ve 1 milyarlık gayrimenkul yatırımının startını veren AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, yakın dönemde yeni yatırımlarını da açıklayacaklarını belirtti. "Ülkeleri şirketler büyütür diyen Bayrak, "Ülkeleri güçlü şirketler büyütür. Özellikle de teknoloji şirketleri. Bu nedenle biz de finans teknolojileri alanındaki yatırımlarımızı hızlandırdık. Global anlamda markamızı duyurmak için birçok adım atıyoruz" dedi.Türkiye dışında Yunanistan, İtalya, Almanya, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde de yatırımları bulunan AB Grup Holding, turizmin başkenti Bodrum'a dünyaca ünlü mimar Barbaros Sağdıç'ın tasarımıyla akıllı ev konseptini getiriyor... 1 milyar lira yatırım değerine sahip Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve projelerine dünyanın birçok ülkesinden talep geliyor.600 milyon dolarlık öz sermayeye sahip AB Grup Holding, Blokcahin teknolojisine bu yıl 3 milyon dolarlık yatırım yaptı. Dijital para birimlerinin işlem de görebileceği ABSTOCKS sistemini geliştiren kurum, dijital para alanında yeni bir dönem başlattı. Türkiye'de ilk kez bir holding garantörlüğünde üretilen dijital paralar bankaların sigorta şirketi tarafından da sigortalandı. Güvenlik ve sigorta gibi yetenekleriyle daha lansmanı bile yapılmadan şimdiden konuşulmaya başlayan ve sektöre hızlı bir giriş yapması bekleniyor.Muhsin Bayrak'ın ismi ABD Başkan Yardımcısı ve son seçimin de yıldızı olan Kamala Harris'in satışa çıkardığı evi satın alınması ile de gündeme geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in resmî konuta taşınma hazırlıkları kapsamında başkent Washington D.C.'de satışa çıkardığı dairesine en yüksek teklif bir Muhsin Bayrak'tan geldi. Muhsin Bayrak, satış sürecinde ABD'de Citibank ve Türkiye'de de İGO Proje Danışmanlık firması ile çalıştı. Konuyla ilgili olarak sürecin tapu aşamasına geldiği belirten Bayrak, Harris'e kendilerinin de Bodrum'dan ev satmayı planladıklarını söyledi. Bayrak, şu bilgileri verdi: "Holding brokerlarımız ile Harris'in brokerları dairenin satış sürecine girdiği ilk günden beri irtibatta. Pazarlık sürecinin sonuna gelindi ve yakında imzayı atmayı planlıyoruz." Evin sembolik değeri olduğunu da ifade eden Bayrak, "Gerek kendi yatırımlarımız gerekse de Türkiye'deki diğer yatırımların ABD pazarında güçlenmesi için çalışıyoruz" dedi. Bayrak, bugüne kadar Türkiye'de irili ufaklı 200'ün üzerinde inşaat projesinin yanı sıra Atina Marinası'nı da inşa eden isim.Bünyesinde dünyanın en iyi yazılım ve danışmanlık ekibiyle birlikte çalıştıklarının altını çizen ve önümüzdeki günlerde kendi grubuna ait Kripto Varlığı'nın (ABGCoin) lansmanına hazırlanan AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin BAYRAK Nisan ayı içinde açıklanan Merkez Bankası kararını da değerlendirdi. "Asıl önemli olan devletin üst seviyede ilk defa Kripto Varlık terimini kullanması. Bence bu çok mühim bir gelişme" dedi. Yönetmeliğin sadece TCMB'nin lisans verme yetkisindeki Fintech kuruluşları ve bankaları kapsadığının altını çizen BAYRAK "Zannedildiği gibi Kripto'nun yasaklanması, borsalarda alım satımının artık yapılamayacak olması ve/veya kripto ile mal veya hizmet alınmayacak olması gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Konu tamamıyla kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak, ki bu da olması gereken bir durum. Biz bunu aylardır ifade ediyoruz ve tam da düşündüğümüz gibi gerçekleşti" dedi.Öte yandan Cezayir Türkiye Büyükelçisi Mourad Adjabi, AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak'a özel bir ziyarette bulundu. Dostane bir havada geçen görüşmede Adjabi, AB Grup Holding'i ülkesinde yatırım yapmaya davet etti. Görüşmeyi değerlendiren Muhsin Bayrak, "Sayın Büyükelçi ziyaretleri ile bizleri onurlandırdı. Cezayir'deki yatırım fırsatları konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Holding olarak bize Cezayir'e yatırım yapama davetinde de bulunuldu. Önümüzdeki günlerde konuyu daha etraflıca değerlendirmeye alacağız" dedi. Konukseverliği için Bayrak'a teşekkür eden Cezayir Türkiye Büyükelçisi Muorad Adjabi de "AB Grup'u ülkemize davet ediyoruz" diye konuştu.