Yeni Nesil Pastacılık Eğitimleri

Günümüzün en popüler mesleklerinden birine dönüşen pastacılık, pandemi ile birlikte daha yoğun talep görmeye başladı. Pastacılık, aşçılık ve ekmekçilikte işin inceliklerini öğreten ve verdiği sertifikayla iş olanağı sunan Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Aşçılık Akademisi, 2021 yılı için Yeni Nesil Pastacılık Eğitimi programını hazırladı. İstanbul'da Kanlıca, Haliç ve Silivri'deki 3 ayrı mutfakta kısa ve uzun dönem eğitimler veren akademi, kariyerlerini pastacı olarak devam ettirmek isteyenlere özel hazırladığı Pasta Ürünleri Eğitim serisine 24 Mayıs'ta başlıyor. Açıldığı günden bu yana Kanlıca'nın tarihi atmosferindeki mekanında, İstanbul'un pek çok yerinden tatlı ve pasta severleri kendisine çeken Liçi House, İstanbul Rumeli Üniversitesi ile yürüttüğü iş birliğiyle pastacı ve aşçı olmak isteyenlere sertifikalı eğitimler veriyor. Güçlü eğitim kadrosuna sahip olan akademide pastacılık eğitimini Şef Sibel Karakuş ve Şef Murat Tek üstleniyor.Hayatın eve taşındığı pandemi sürecinde insanların daha fazla mutfakta vakit geçirmelerinin özellikle gençlerin ve kadınların meslek seçimlerinde pastacılık ve aşçılığa yönlenmelerini sağladığından bahseden İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Mine Tükel, "Geçen yıldan bu yana pastacılık alanında eğitimler veriyoruz. Bu yıl gelen yoğun talep üzerine aşçılık eğitimlerimize de başladık. Geçen yıl 200 olan öğrenci sayımız bu yıl yüzde 400 artış gösterdi. Özellikle pastacılık eğitimleri konusunda kadın kursiyerlerimizden yoğun talep alıyoruz. Eğitimlere gelen öğrencilerimizin yüzde 95'ini kadınlar oluşturuyor. Kurslarımıza, evinin mutfağında harikalar yaratmak isteyenler de, bu profesyonel olarak yapmak isteyenler de geliyor" dedi.Liçi House Kanlıca, Haliç ve Silivri olmak üzere üç ayrı mutfağımızda öğrencilere 30 çeşit temel tek pastacılık eğitimi verilecek. Uzman eğitmen kadronun sunduğu eğitimlerde, pasta ürünleri konusunda uzmanlaşmak isteyenlere özel bir içerik hazırlandı. Öğrencilerin profesyonel mutfak kariyerlerine tam donanımlı başlamalarını sağlayacak eğitim serisinin bir sonraki aşamasında turta, kurabiye ve paket ürün eğitimi verilecek.