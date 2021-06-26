Halkbank’tan kadın girişimcilere tam destek

Halkbank
'ın bu yıl kadın girişimcilere sağladığı ayrıcalıklar, yurt çapında önemli atılımların gerçekleşmesine vesile oluyor. Girişimci kadınları cesaretlendirerek teşvik etmek amacıyla oluşturulan "Kadın Girişimci
Kredisi Paketi', üç ay içinde 33 binin üzerinde kadın girişimciye ulaşırken, destek sayesinde pek çok yeni yatırım gerçekleşti, bazı girişimciler de ilk kez ihracata başladı. Halkbank, geniş ilgi gören girişimci desteğine kadın kooperatiflerini de ekledi. Finansal çözümlerle kadınları ekonomik hayata dahil edebilmek ya da girişimcilerin varolan işlerini geliştirebilmek için imkânlar üretmeye odaklanan Halkbank, bu yolda ilk atılımını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde yaptı. İstanbul
'da düzenlediği 'Üreten Kadınlar Zirvesi' ile kadın girişimcilere özel hizmetlerini duyuran banka, oluşturduğu 'Kadın Girişimci Kredisi Paketi' çerçevesinde 6 ay anapara ödemesiz dönemli toplam 36 ay vadeli 100 bin TL'ye kadar kredi desteği sağladı. Ayrıca KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi
kapsamında da cari kredi oranlarının 10 puan altında, oldukça düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sundu. Halkbank, sağladığı bu uygun finansal imkanları yurt çapında duyurmak amacıyla İstanbul'daki zirvenin ardından Bursa
, Antalya, Gaziantep
ve Trabzon'da 'Halkbank Üreten Kadınlar Toplantıları' düzenledi. Dijital olarak düzenlenen bu toplantılarda kadın girişimci kredisinden faydalanan girişimcilere kredileri sembolik olarak takdim edilirken, toplantılarla birlikte kredilere gösterilen ilgi de yurt çapında büyüyerek devam etti. Destek paketi, üç ay içinde 33 binin üzerinde kadın girişimciye ve 3 milyar TL'yi aşan kredi hacmine ulaştı.
KREDI DESTEĞİ, YATIRIMA VE İHRACATA DÖNÜŞÜYOR
Kredi paketinin vesile olduğu ekonomik hareketlilikle birlikte pek çok başarı hikayesi ortaya çıktı. Örneğin Rize'de bir kadın girişimci, yöredeki kadınların el emeği ile işledikleri özel tasarım kıyafetlerini kadın girişimci kredisi sayesinde ilk kez yurt dışına ihraç etme imkânına kavuştu. Gümüşhane'de ayakkabı sektöründe iştigal eden bir başka kadın girişimci ise, destek sayesinde önemli büyüme hamleleri gerçekleştirdi ve markalaşma sürecini başarıyla tamamladı. Gaziantep'ten ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir başka girişimci, sağladığı finansmanla ilave makine yatırımı yaptı ve 7 kişilik ek istihdam oluşturdu. Aynı ilde dondurma ve helva satışı yapan bir kadın girişimci de ürün yelpazesini geliştirdi, ikinci şubesini açtı ve 5 yeni personel istihdam etti. Söz konusu örnekler, kadınlara pozitif ayrımcılık sunma düşüncesiyle oluşturulan Kadın Girişimci Kredisi Paketi'nin amacına ulaştığını, hem pandeminin neden olduğu olumsuz gelişmelerin aşılmasında, hem de işlerin yeniden hız kazanmasında önemli katkı sağladığını ortaya koydu.
SIRA KADIN KOOPERATİFLERİNDE
Pek çok girişimci kadın, üretimini ve emeğini kooperatif çatısı altında yürütüyor. Ancak üretkenliği arttırmak amacıyla kurulan kadın kooperatiflerinin yaşadığı finansal sıkıntılar, büyümenin önünde engel teşkil edebiliyor. Halkbank, kadın girişimcilerin cesaret dolu atılımları ve yoğun ilgisi üzerine bu kez kadın kooperatiflerine yönelmeye karar verdi. Türkiye'deki kadın kooperatifleriyle görüşerek ihtiyaçlarını belirleyen Halkbank, bu yapıların önündeki finansal engelleri aşmak amacıyla Türkiye'de ilk kez sadece kadın kooperatiflerine yönelik 'Kadın Kooperatifleri Destek Paketi'ni oluşturdu. Banka, paket çerçevesinde; makina, ekipman ve ticari araç alımı ile istihdam destek ve işletme sermayesi finansmanına yönelik 6 ay anapara ödemesiz dönemli olmak üzere toplam 60 aya varan vadelerde 500 bin TL'ye kadar destek sağlıyor. Halkbank, bu atılımıyla kooperatiflerin olduğu gibi, bu kooperatiflerin bünyesinde faaliyetini sürdüren kadınların finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
KADIN GIRİŞİMCİLER DESTEKTEN MEMNUN
Banka, kullandırılan kredinin girişimcilerin çalışmaları üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu da bir araştırma gerçekleştirerek sorguladı. Araştırmada; sağlanan desteğin COVİD-19 sürecinde meydan gelen ciro eksikliği etkisini azaltma, işletmenin kira ve diğer borçlarını ödeme, üretim kapasitesini artırma, yeni cihaz ekipman yatırımı ve ürün geliştirme yönünden girişimcilere önemli derecede katkı sağladığı sonucuna ulaşıldı. Çalışmaya katılanlar, Halkbank kredisinin pandeminin olumsuzluklarını azaltmada son derece etkili olduğunu, kredinin kendilerine önemli moral ve motivasyon sağladığını ifade etti. Kadın girişimciler, ayrıca, kredinin pozitif etkisinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngördüklerini paylaştı. 2021 yılını kadın girişimcileri önceliklendirdiği bir yıl olarak ilan eden Halkbank, bu yönde avantajlı ürün ve hizmetler tasarlamaya devam edecek. Kadın girişimciler için özel olarak planlanmış Türkiye'deki ilk bankacılık bölümü olan Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü öncülüğünde geliştirilen projelerle Halkbank, tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilere destekler sağlamayı ve kadınların iş dünyasına katılımını teşvik etmeyi sürdürecek.