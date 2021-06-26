itum, Actera’dan aldığı yatırımla dünya liderliğine koşacak

TÜRKİYE odaklı en büyük özel sermaye şirketi Actera, Türk teknoloji ihracatçısı Litum'a yatırım yaptı. Türkiye'de geliştirdiği gerçek zamanlı lokasyon sistemleri (RTLS), nesnelerin interneti (IoT) ve Endüstri 4.0 teknolojileriyle alanında önde gelen şirketlerden biri olmayı başaran Litum, global Fortune 500 şirketlerinin pek çoğunun en önemli teknoloji sağlayıcısı konumunda. Litum, Actera'dan aldığı yatırımla hızlı büyümesini sürdürerek dünyanın lider RTLS şirketi olma hedefini gerçekleştirecek. Türkiye'nin önde gelen teknoloji ihracatçılarından Litum, Türkiye odaklı en büyük özel sermaye fonu Actera'dan yatırım aldı. Bu yatırımla beraber, Litum'un gerçek zamanlı lokasyon sistemleri (realtime location systems–RTLS) sektöründeki global büyümesini hızlandırması ve katma değerli teknoloji geliştirmeyi sürdürmesi hedefleniyor. 2004 yılında Alp Ülkü
, Özgür Ülkü
ve Kamil Sözen
tarafından İzmir
'de kurulan Litum, gerçek zamanlı lokasyon sistemleri (RTLS), nesnelerin interneti (IoT) ve Endüstri 4.0 uygulamalarında yarattığı değerle, dünya çapında alanında önde gelen şirketlerden biri olmayı başardı. Şirketin inovatif teknolojileriyle dijital dönüşümlerini desteklediği şirketler arasında global Fortune 500 listesinden pek çok dev bulunuyor. Litum Kurucu ve Yönetici Ortağı Özgür Ülkü, Actera'dan aldıkları yatırımın Litum'un globalde hızlı büyüme yolculuğuna çok önemli bir katkı yapacağını söyledi.