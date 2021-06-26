KOBİ’lerde zahmetsiz e-ticaret dönemi

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt
, KOBİ'lerin e-ticaret süreçlerindeki tüm operasyonlarını uçtan uca dijital hale getiren "Paraşüt e-Ticaret" paketine yeni özellikler ekledi. Varyantlı ürün yönetimi ve farklı pazaryerleri için farklı fiyat belirleme özellikleri sayesinde işletmeler ürünlerini diledikleri kategorilere ayırıp tek ekrandan kolayca yönetebilecek. Desi hesaplama, toplu e-fatura ve basit satış raporları oluşturma da pakete eklenen yeni özellikler arasında yer alıyor. KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerindeki en güvenilir çözüm ortağı olma rolünü üstlenen Paraşüt, "Paraşüt e-Ticaret" paketini yeni özellikler ile geliştirdi. KOBİ'lerin ön muhasebe operasyonlarını tek ekrandan yönetmelerini ve avantajlı sanal POS oranlarından yararlanmalarını sağlayan pakete, varyantlı ürün yönetimi, farklı pazaryerleri için farklı fiyat belirleme, desi hesaplama, toplu e-fatura ve basit satış raporları oluşturmanın da aralarında bulunduğu çok sayıda yeni özellik eklendi. Yeni e-Ticaret paketi, Paraşüt kullanan işletmelerin e-ticarette bir adım daha öne çıkmasını sağlayacak. Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu, "Covid-19 süreci ile birlikte tüm dünyada ve Türkiye
'de e-ticaret trendi hızla yükseliyor. Bu durumun pandemiden sonra da devam edeceği, tüketicilerin kolaylığına ve hızına alıştığı e-ticaretten vazgeçmeyeceği bir gerçek. Biz de KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırmaları ve gelecekte de var olabilmeleri için büyük önem taşıdığına inandığımız e-ticaret alanında sürekli olarak yeni geliştirmeler yapıyoruz. Paraşüt e-Ticaret paketini de henüz iki ay önce çıkarmış olmamıza rağmen hem çok sayıda yeni özellik ekledik hem de entegrasyon havuzumuzu genişletmeye devam ettik. İşletmelerin, teknolojinin tüm faydalarını iş süreçlerine dahil edebilmesi için yeni ürünler tasarlarken, mevcut ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye bundan sonra da devam edeceğiz" dedi. Büyük e-ticaret altyapısı sağlayıcıları ile Türkiye'deki tüm büyük pazaryerleri ile entegrasyon sağlayan Shopside
ile operasyonel ve finansal yönetim hizmetlerini bir arada sunan Paraşüt, bu havuzu Türkiye'nin önde gelen markalarıyla genişletmeye de devam ediyor. Son olarak Shopside'ın pazaryeri entegrasyonlarına Çiçeksepeti, ödeme sistemleri entegrasyonlarına PayTR, kargo entegrasyonlarına ise MNG Kargo
ve UPS
eklendi. Yeni pazaryerleri sayesinde kullanıcılar ürünleri daha geniş kesimlere ulaştırma imkanı buluyor. Ödeme sistemleri entegrasyonları indirimli komisyon oranlarından yararlanmayı sağlarken, kargo entegrasyonları da farklı bir ekrana geçiş yapmak durumunda kalmadan süreçleri takip etmeye olanak tanıyor. Üstelik tüm bu yenilikleri içeren Paraşüt e-Ticaret paketi kapsamında, Paraşüt aboneliği ve Shopside aboneliği tek bir paket ile yüzde 48 oranında daha az ödeyerek kullanılabiliyor.
KULLANICILAR KENDİ VARYANTLARINI BELİRLEYEBİLECEK
Paraşüt e-Ticaret paketinin yeni özellikleri arasında varyantlı ürün yönetimi dikkat çekiyor. Buna göre kullanıcılar artık kendi sitelerinde ya da pazaryerlerinde satışa sundukları ürünleri için renk, beden, numaralandırma gibi diledikleri varyantları oluşturabiliyor. Bu özellik, işletmelerin müşterilerinin benzer ürünleri bir arada görerek kolayca seçim yapabilmelerine imkan sağlıyor. İşletmeler bu özelliğin yanı sıra farklı pazaryerleri için farklı fiyat belirleme işlemini de aynı ekrandan yapmaya başladı. Kullanıcılara büyük zaman kazandıran bu çözüm tek ekrandan yönetildiği için fiyatlamada hata yapma payını da en düşük seviyeye indiriyor.