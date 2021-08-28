Mermer fuarında ‘Paha Biçilmez’ proje

Yaklaşık 150 doğal taş çeşidi ile dünyanın her kıtasına ihracat yapan Temmer Marble, Çekyalı Heykeltraş Patrik Prosko'nun üzerinde üç ay çalıştığı 'Anamorfoz Atatürk' eserini bu yıl 26'ncısı düzenlenen Marble İzmir Fuarı
'nda sergiledi. Birçoğu kendi dönemine ait toplam 539 parçadan oluşan eser, Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeleyen objelerin birleşiminden oluşuyor. Yapımı yaklaşık üç ay süren, 93 farklı temadan toplam 539 parçanın toplamı olarak ortaya çıkan eser Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeliyor. Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, Anamorfoz Atatürk Projesi'nin ortaya çıkış hikayesini şöyle detaylandırdı: "Patrik ile bundan yaklaşık 1,5 yıl önce Bilecik'teki ocağımızda yine bir sanat eserine imza atmıştık. Şimdi ise bizim için değeri paha biçilmez olan bir eseri İzmir Fuarı'nda sergiliyoruz. Bugün üzerinde ciddi emek harcadığımız bu anlamlı eserin fuarın ilgi odağı olması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Odağına sadece ticareti değil, markalaşmayı ve insanı koyan bir şirket olarak mutluğumuzu kelimelerle tarif etmemiz zor."