Micro Focus, Voltage ürün portföyüyle sektörünün lideri seçildi

Micro Focus'un iş kolu CyberRes, Voltage Structured Data Manager" ve "Voltage Secure Data" ürünleriyle Forrester Research tarafından hazırlanan "The Forrester Wave™: Dynamic Data Masking Platforms,Q3 2021" raporunda alanının lideri seçildi. Ürün grubu, raporda kriterler bazında en yüksek puanı alırken, "üstün yeteneklere sahip" olarak tanımlandı. Micro Focus'un iş kolu olan CyberRes, "Voltage Structured Data Manager" ve "Voltage Secure Data" ürünleriyle teknoloji dünyasının en güvenilir ve prestijli araştırma şirketlerinden Forrester Research tarafından hazırlanan "The Forrester Wave™: Dynamic Data Masking Platforms" raporunda alanının lideri seçildi. 2021 yılı üçüncü çeyreğini kapsayan rapor, veri gizliliği ve koruma anlamında müşterilerini bilgilendirmeye yardımcı olmayı amaçlayan bir kılavuz görevi görüyor. Dinamik Veri Maskeleme çözümlerinin sağlaması gereken işlevleri ortaya koyarken, bu çözümlerin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendiriyor, en iyi satıcıları ve çözümleri belirliyor. "The Forrester Wave™: Dynamic Data Masking, Q3 2021" raporuna göre "Voltage Structured Data Manager" ve "Voltage Secure Data" ürünleri; veri sınıflandırma, maskeleme teknikleri, performans ve ölçek, veri yeniden tanımlama/çıkarım önleme ve algılama, uyumluluk, kullanım kolaylığı, esneklik ve ek güvenlik işlevselliği kriterlerinde en yüksek puanı alırken, "üstün yeteneklere sahip" olarak tanımlandı. Raporda, Voltage ürün portföyünün; performans, ölçek, veri sınıflandırması, maskeleme teknikleri, raporlama, eski platform desteği ve GDPR, CCPA ve HIPAA gibi uyumluluk gereksinimlerine yönelik sunduğu destekle ön plana çıktığı vurgulandı. Ürün portföyünün, önde gelen veri tabanlarını, NoSQL, Hadoop, veri ambarlarını, veri göllerini, nesne depolarını ve önde gelen bulut platformlarını, z/OS, HPE Nonstop, Unix/Linux ve Windows gibi platformları desteklediğine de dikkat çekildi. Micro Focus'un CyberRes Voltage Ürün Yönetimi Direktörü Reiner Kappenberger, Voltage müşterilerinin bu ürün grubunu sunduğu eşsiz esneklik ve kullanım kolaylığıyla üstün, kapsamlı bir bilgi yönetimi ve veri güvenliği çözümü merkezi olarak gördüğünü belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Dinamik veri maskeleme satıcıları arasındaki lider konumumuz, korumaya yönelik benzersiz veri merkezli yaklaşımımızı ortaya koyuyor. The Forrester Wave™: Dynamic Data Masking, Q3 2021 raporunda elde ettiğimiz sıralamanın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın giderek artan zorlu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırım, özveri ve vizyonu daha da sağlamlaştırdığına inanıyoruz."