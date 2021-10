A&S Yatırım Holding’e Birleşik Arap Emirlikleri’nden dev yatırım

A&S Yatırım Holding, bünyesinde bulunan Ascoin ile teknoloji ihracatına başladı. 2021 yılında dijital varlık olarak AscoINDEX borsasında işlem görmeye başlayan Ascoin'in yüzde 75'ini 200 milyon dolara BAE SHEIKH SAOUD FAISAL SULTAN SALEM ALQASIMI nin sahip olduğu şirket Faisal Holding satın aldı. Söz konusu satış ile A&S Yatırım Holding, Türkiye'den kripto para borsası yazılımı ihracatına başladı. Holding, ihracattan elde ettiği gelirle gayrimenkul projesi geliştirecek. Yarım asrı aşkın süredir kendi öz sermayesi ve köklü tecrübesiyle gayrimenkul, enerji, turizm, sağlık, tekstil ve teknoloji gibi sekterlerde faaliyet gösteren A&S Yatırım Holding, AscoINDEX borsasında kazandırdığı Ascoin ile para borsası yazılımı ihracatına başladı. 2021 yılı başında faaliyetlerine başlayan Ascoin'in, kendi blok ağına ve yüksek teknolojik güce sahip olması uluslararası şirketlerin gözünden kaçmadı. Bunun sonucunda da şirketin yüzde 75 hissesi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Faisal Holding tarafından satın alındı. Faaliyette bulundukları tüm sektörlerde teknolojiyi merkeze aldıklarını kaydeden A&S Yatırım Holding CEO'su Uğur Akkuş, şunları anlattı: "AS Global Bilişim'i iki yıl önce kurduk. AS Global Bilişim, dijital para borsası yazılımı üreten bir şirket. Amacımız, bu yazılım yüzde 100 yerli bir şekilde üretip dünyaya ihraç etmekti. Şirketi kurduktan 1.5 yıl sonra yazılımı tamamladık. Yazılımın da ilk demosu olan borsayı AscoINDEX olarak hayata geçirdik. AscoINDEX 25 bin üyesi olan ve özellikle VIP üyelere hizmet eden bir dijital para borsası. AscoINDEX ortalama günlük 10 milyon TL, aylık 300 milyon TL kadar işlem hacmine ulaştı. Bizim bu borsayı açma nedenimiz aslına yazılımı ihraç etmekti ve yazılımı tüm dünyaya satmaktı. ABD'de AS Global Bilişim'i Silikon Vadisi'nde Amerikan şirketi olarak kurduk. Orada da borsayı aktif etmek için ruhsatlandırma sürecine başvurduk. Bu borsaya aynı zamanda Ortadoğu ve Asya ülkelerinde açmak için görüşmelere başladık. Şu an Rusya, Ukrayna'da birer yatırımcı ile görüşüyoruz."