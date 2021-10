Sektörün en kapsamlı siber güvenlik platformu güçleniyor

Sıfır Güven, siber güvenlik pazarının uzun yıllardır gündeminde olmasına karşın, sektörde nadiren uygulanıyor. Küresel siber güvenlik pazarının lider şirketi Trend Micro , 3 bin 500 kurum ile gerçekleştirdiği beta testlerinin ardından, Zero Trust risk değerlendirme çözümünün tam sürümüyle bu yaklaşımı değiştirmeye hazırlanıyor. Sektörün en kapsamlı çözümü, artık Trend Micro'nun tümleşik siber güvenlik platformunun en kritik bileşenlerinden biri olarak kullanıma sunuluyor. Kapsamlı bir risk anlayışı, Sıfır Güven modelinde etkin bir güvenlik önceliklendirmesini ve otomatik erişim kontrolünü hayata geçirmenin temelini oluşturuyor. Sıfır Güven stratejisini kullandığını belirten birçok tedarikçi, aslında kendi güvenlik politikalarında bu son derece kritik bileşeni gözden kaçırıyor. Trend Micro ise güvenlik ekiplerine siber güvenlik altyapılarını parça parça değiştirmekten kurtararak, bilinçli kararlar almak ve etkili önlemler almak için karşılaşacakları riskleri tam olarak anlayabilecekleri bir çözüm sunuyor. IDC Avrupa Güvenlik ve Gizlilik Araştırma Direktörü Joel Stradling, "Dijital dönüşüm projelerinde şirketlerin karşılaşabileceği olumsuz durumların başında, sorun yaratan eski tip güvenlik sistemleri ve işi neredeyse yönetilemez hale getiren karmaşık süreçler geliyor. Bununla birlikte hem işletmeleri bekleyen risk ortamı hem de buna karşılık kendilerini korumalarını için ihtiyaç duydukları savunma stratejileri de benzer şekilde giderek daha karmaşık hale geliyor. Bilgi, günümüzün en değerli kaynağı. Trend Micro'nun Zero Trust Risk Insights çözümü CISO'ların işletmelerinin güvenlik risklerine ilişkin daha iyi bir görünürlük elde etmelerini sağlıyor. Bu da kurumların yönetimde karmaşa yaratan süreçlerden kurtulmasına ve daha güçlü bir güvenlik duruşu elde etmesine yardımcı oluyor" dedi. Trend Micro'nun eksiksiz siber güvenlik platformu üzerine inşa edilen yeni Zero Trust hizmeti, uç nokta, e-posta, bulut, ağlar ve SaaS uygulamalarında telemetri kullanarak kimliklerin, cihazların ve bulut uygulamalarının risk seviyelerini sürekli olarak değerlendirmek üzere tasarlandı.Trend Micro'nun Sıfır Güven çözümünün faydalarını aşağıda görebilirsiniz:Zero Trust Risk Insights çözümü, risk barındıran bulut uygulamalarına erişim veya olağandışı oturum açma etkinliği gibi güvenliği ihlal edilmiş kullanıcı hesaplarını ve şüpheli kullanıcı etkinliklerini belirleyebiliyor. Bu durumlar, bir kullanıcı hesabının bir siber saldırgan tarafından istismar edildiğini gösteriyor. Örneğin, dahili bir kullanıcıdan gönderilen ve hesabın tehdit aktörleri tarafından kötü niyetle kullanıldığının önemli bir göstergesi olan kimlik avı e-postaları gibi.Trend Micro Zero Trust çözümü, şüpheli süreçleri, yama uygulanmamış güvenlik açıklarını, saldırı tekniklerini ve taktiklerini ve ayrıca yanlış yapılandırılmış uygulamaları veya işletim sistemlerini belirleyebiliyor. Birçok meşru aracın kullanılmasının devam eden bir fidye yazılımı saldırısının işareti olması gibi. Zero Trust Risk Insights, kurumsal güvenliğin kapsamlı bir şekilde izlenebilmesi için de birbirini tamamlayan hizmetler sunuyor.Güvenlik açığı önceliklendirmesi işlevi, Sıfırıncı Gün Girişimi'nden (ZDI) alınan bilgilerden ve Trend Micro'nun güvenlik açığı araştırmalarındaki liderliğinden faydalanıyor. Hangi güvenlik açıklarının kritik olduğuna öncelik vermek için küresel ve yerel tehdit istihbaratına ve güvenlik açığının önem seviyesine göre hareket ediyor.