Koçak: İhracatta katma değere odaklanacağız

Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Başkanı Tayfun Koçak, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) seçimlerinde Başkan adayı olduğunu açıkladı. Koçak, "Alt sektörlerimizle birlikte ortak akıl ile hareket edecek bir vizyonla göreve talibiz. İhracatta birim değerimizi yukarı taşımak öncelikli hedefimiz. Tüm dünyayı potansiyel ihracat pazarı olarak görüyoruz" dedi. Bu yılın ilk 10 ayında 21 milyar dolara yaklaşan bir ihracat gerçekleştiren kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, çatı STK'sında nisan ayında yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Başkanı Tayfun Koçak, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) seçimlerinde Başkan adayı olduğunu açıkladı. Koçak'ın öncelikli hedefleri arasında ihracat birim değerini artırmak ve sektörün sorunlarına kolektif bir anlayışla çözüm aramak var. Tayfun Koçak, kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe birçok alt sektörün var olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: "İhracatçılar Birliği'nde iki dönem TİM delegeliği, bir dönem de yönetim kurulu üyeliği yaptım. Hemen hemen üç dönemdir ihracatçılar birliğinde işin içindeyim. Borsalar Birliği'nde Petrol Meclisi üyeliği yapıyorum. Bu bilgi birikimimizi, mevcuttaki bütün sivil toplum örgütlerini kapsayacak şekilde sivil toplum örgütleri temsilcileriyle beraber ihracatı geliştirmek, sektör sorunlarını ekibimizle birlikte çözümlemek için bu yola çıktık. İKMİB çatısı altında büyük önem arz eden birçok alt sektörümüz var. Plastik, mineral yağlar, mineral yakıtlar, kozmetik, gübre ve sabun gibi geniş bir yelpazeye sahibiz. Her sektörün kendine has sorunları var. Sadece kuracağımız Yönetim Kurulu Üyeleri ile değil, 51 kişilik genişletilmiş Yönetim Kurulu ile hemen her sektörden temsilci alıp ortak akılla hem ihracatı geliştirmek hem de kilogram bazında değeri artırmayı hedefliyoruz." Türkiye'nin özellikle ihracatta büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken İKMİB Başkan adayı Koçak, "Ülkemiz lojistik olarak çok iyi bir konumda. Çin kaynaklı tedarik zinciri bozulmuş durumda. Türkiye'ye karşı büyük bir ilgi var" dedi.