2022’de kahve sektörüne kadınlar ve Z kuşağı yön verecek

Her gün 2 milyar fincana yakın kahvenin tüketildiği dünyada, Türkiye gibi genç nüfusa sahip, gelecek vaad eden yeni pazarlar küresel markaların iştahını kabartıyor. Halen 8 dünya devi markanın Türkiye'nin en gözde caddelerinde rekabet ettiği pazarda, yerli üreticiler tasarım ve zengin ürün çeşitliliğiyle komşu ülkelerde şubeleşmeye çalışıyor. Türkiye'de çok sayıda ünlü markanın danışmanlığını yürüten Towerlife Yönetim Kurulu Başkanı Selen Deniz, pandemi sürecinde sektörün ağır yara aldığını belirterek; "Şimdi yeni bir toparlanma süreci yaşıyoruz, ilkbahar mevsimi ve yeni markalarla birlikte sektöre canlılık gelecek," dedi. Sektörde kadın girişimcilerin sayısının hızla arttığını belirten Selen Deniz şu bilgileri verdi: "Bazı sektörlerin sıfırdan oluşumuna veya gelişmesine sebep olan pandemi, KPMG'nin son araştırmasına göre kahve perakendesinin küresel lideri ABD'deki kahve dükkandan yapılan satışların 11.5 milyar dolar düşmesine neden oldu. ABD'de kahve perakendesinin %24 oranında satış kaybı yaşamasına ise İngiltere'nin aynı bazda 2 milyar pound kayıp yaşaması haberi eşlik ediyor. Tablo olumsuz görünmekle birlikte aslında altında kahve üreticileri ve satıcıları için son derece değerli ipuçları barındırıyor. Öyle ki aynı dönemde Avrupalıların organik kahveye daha çok yöneldiğini, Orta Doğu'da ve Çin'deki perakende kahve fiyatlarının gelişen yaşam tarzlarıyla birlikte rekor kırdığını ve ABD'de kişisel kahve hazırlama ekipmanlarının rekor düzeyde talep görmesi değişen tüketim alışkanlıklarını ve beklentilerini yeniden incelememizi zorunlu kılıyor." Pandemi ve tam kapanma öncesi, Türkiye'nin kahve sektöründe dünyanın en cazip pazarlarından biri olduğuna işaret eden Selen Deniz şu bilgileri verdi; "Ülkemizde son on yılda tüketimi en çok artan içecek kahve oldu. Son on yılda kahve tüketimi kişi başına 1.1 kilogramın üzerine çıktı. Pandemi süresince tüm restoranlar ve kafeler ile birlikte sektör çok ağır yara aldı. 2 milyon kişinin istihdam edildiği sektörde, TESK verilerine göre en az 300 bin genç işsiz kalırken cafelerde geçtiğimiz yıl iflas oranı yüzde 25'e yaklaştı. Sektör yeni dönemde toparlanma sürecini neredeyse atlattı. Şimdi yeni markaların da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Özellikle kıyı illerimiz, Karadeniz, Ege ve Marmara yeni yatırım alanları olarak öne çıkıyor."