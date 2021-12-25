2022’de villa projeleri öne çıkacak

Dünya genelinde kısa sürede pek çok alanda değişimlere neden olan Covid-19 pandemi süreci, tüketim pratikleri tüketici davranışlarını da derinden etkiledi.İnşaat sektöründe faaliyet gösteren markalar da değişen tüketici beklenti ve davranışları paralel yeni dönem stratejilerini yeniden revize etti. Müstakil ev villa konsepti proje sayısının arttığı sektörde inşaat şirketleri gelen talepten de son derece memnun. Merkezi lokasyonlarda hayata geçirdiği lüks projelerle sektörde adından bahsettiren ve bu başarısını çeşitli değerlendirme kuruluşlarında aldığı ödüllerle taçlandıran yılın genç işadamı Sinan Toprak, şirket olarak da yılın en iyi çıkış yapan inşaat markası ödülünü almışlardı. Iş adamı sinan toprak, Sinan toprak yapı a.ş. olarak covid 19 pandemi dolayısı ile gelen talep doğrultusunda Marmara
ve Ege Bölgeleri'nde villa konseptinde projelere başlayacakları bilgisini verdi. Son bir yıldır gerek portföylerinde yer alan gerekse markalarını bilen insanlardan talep aldıklarını vurgulayan Sinan Toprak "İnsanlık tarihinde yaşanan diğer salgın hastalıklarda olduğu gibi Covid 19 Pandemisi de ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel, demografik ve daha birçok bakımdan toplumsal hayatı derinden etkiledi. Sokağa çıkma yasakları, zorunlu karantina süreleri, ülkeler arası giriş-çıkışların durdurulması, şehirlerarası seyahat kısıtlamaları, gibi pek çok etken tüketici davranışlarında belirgin değişimleri beraberinde getirdi. Pandemi döneminden önce insanlar şehir merkezlerinde bulunan çok katlı, içerisinde ortak kullanım alanlarının olduğu projelere yoğun ilgi gösteriyordu. Fakat pandemiyle birlikte artık insanlar daha müstakil ve kendilerine özel yaşam alanlarının olduğu proje arayışına girdi. Arama motorlarının verilerine baktığımızda bahçeli ev, villa, müstakil ev gibi aramaların çok arttığını görüyoruz. Biz de şirket olarak kurumumuza gelen talebe karşılık verebilmek amacıyla Marmara ve Ege Bölgeleri'nde proje geliştirmek için çalışmalara start verdik. İstanbul, İzmir ve Bodrum olmak üzere 3 farklı lokasyonda proje geliştirmeye başladık. Site konseptiyle hayata geçireceğimiz bu projeler de yaşayan insanların kendilerine özel müstakil yaşamları olacak. Konak konseptinde planladığımız evlerimizde müstakil havuzlar bahçeler gibi birçok alan ev sahiplerinin kendisine özel olacak.dedi. Konut sektörünün yanında müzik ve prodüksiyon alanında da yatırımları olduğunu belirten Toprak, "Bunun yanında pandeminin hayatımıza veya toplumumuzun hayatına etkilerini azaltmak ve dahi müzik piyasasın daki sanatçılarımıza destek olmak için Türkiye'nin en iyi müzik prodüksiyon stüdyolarını kurduk. Bu stüdyoları kurmaktaki diğer bir hedefimizde pandemi döneminde ağır yaralar alan müzik piyasasına ve henüz müzik piyasasında ismini duyuramamış olan genç bireylere el uzatmaktır. Bu dönemde içimizi acıtan ve müzik sektörüne katılmamıza neden olan önemli etkenlerden bir tanesi de iş problemi yaşayıp bunun neticesinde intihar eden sanatçılarımızın sayısının artmasıdır"dedi.