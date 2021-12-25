Giriş Tarihi: 25.12.2021

Girişimcilerin fikirlerini ekonomik değere dönüştürüyor

Girişim Sermaye Şirketleri sahip oldukları network,tecrübe,iş bağlantıları gibi bir çok konuda girişimlere destek vererek girişimlerin önünü açıyor ve hızlı bir şekilde büyümelerini sağlıyor