Girişimciye E-ihracat rehberi

2021 e-ihracat yılı oldu. Hem ciro hem adet bazında yaklaşık yüzde 50 büyüme gerçekleşti. Firmalarda e-ihracat ile ürünlerini Türkiye
'de satabileceklerinden çok daha yüksek fiyatlara satabilecekleri konusunda bir bilinç oluştu artık. Büyümede kur farklılıklarının da etkisi olmakla beraber, ödeme sistemlerinin çeşitlenmesi ve kargo operasyonlarının büyümesi de büyük oranda katkı sağladı. Bir de şu var, dünyada e-ticaret büyüdükçe, doğru orantılı olarak e-ihracat da büyüyor. Dünya artık ticari anlamda sınırların kalktığı bir aşamada. Konuyla ilgili güncel bilgileri TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli anlattı: "Konteyner problemine karşı kargo firmaları yeni yeni yollar ile sorunları aşmayı başardı" diyen Çiğdemli ile e-ihracatı konuştuk...
E-ihracat (Mikro ihracat) nedir?
İnternet üzerinden yurtdışına yapılan bir satışta (e-ihracat), KDV hariç fatura tutarı 15 bin Euro'dan az ve satışa konu olan malların ağırlığı 300 kilogramdan hafif ise, bu e-ihracat türüne mikro ihracat diyoruz. Yani mikro ihracat (bir diğer adıyla hızlı kargo yoluyla ihracat), bildiğimiz şirketler arası toptan ihracattan farklı olarak aslında son tüketiciye yapılan satışları kapsar. İster KOBİ düzeyinde bir üretici olarak, isterseniz bireysel satıcı olarak, yani şahıs şirketi kurarak internet üzerinden mikro ihracat yapabilirsiniz. Dünyada 196 ülke var. Gerek web siteniz üzerinden, gerek Amazon, Alibaba, Rakuten, Etsy, eBay gibi global pazaryerleri üzerinden istediğiniz ülkeye satış gerçekleştirebilirsiniz. Kendi fabrikada veya atölyede ürettiğiniz ürünleri de satabilirsiniz, evde ürettiğiniz ürünleri de satabilirsiniz, al-sat da yapabilirsiniz. Mesela bir KOBİ'nin ürettiği tencereyi internet üzerinden Almanya'da bir ev hanımına satması da mikro ihracata girer, bir esnafın toptancıdan aldığı bir yedek parçayı Japonya'daki bir müşteriye satması da mikro ihracata girer, evde yaptığınız bir bez bebeği Kanada'da bir müşteriye satmanız da mikro ihracata girer.
Mikro ihracatın amacı nedir? Neden ihtiyaç duyulmuştur? Diğer ihracatçılardan neden ayrılır?
- Mikro ihracat yükte ve pahada hafif ürün ticareti yapan sektörlerin ihracat potansiyelini artırmak amacını taşıyor. Böylece uzun süren prosedürler kısaltılmış oluyor. Dünya artık teknolojiyle beraber çok hızlandı. Ticaretin de buna ayak uydurması kaçınılmaz. İnsanlar artık dünyanın bir ucundan bir başka ucuna internetten sipariş verip, kargosunu hemen teslim almak istiyor. Mikro ihracat bu nedenle var. Özellikle de KOBİ'ler için kur farkını hızla avantaja çevirmenin bir yolu mikro ihracat. Örneğin burada e-ticaret sitenizde 100 liraya satacağınız bir elbiseyi, Amerika'da bir müşteriye 100 dolara satabilirsiniz. Devletin teşvikleri de çok fazla. Devlet KOBİ'lerin mikro ihracatı, yani firmadan direkt tüketiciye yapılan online ihracatı benimsemesini kolaylaştırmak adına birçok teşvik sunuyor. Klasik ihracattan farklı olarak prosedürlerden arındırılmış bir sistem var. ETGB sistemi üzerinde tüm prosedürler yetkili kargo firmaları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. ETGB sistemi ile yapılan mikro ihracat işlemleri sonrasında KDV iadesi de alınabiliyor. Alibaba, Amazon, Etsy ve Rakuten gibi küresel pazar yerlerinde satış yapmak isteyenlerin üyelik bedelleri de devlet tarafından karşılanıyor. İnternet üzerinden yurtdışında verilen reklam giderlerinin de yüzde 60'a kadarını devlet karşılıyor. Mikro ihracatta düzenlenen bir gümrük beyannamesi olmaması da ayrı bir avantaj.
E-İHRACATTAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Mikro ihracatçının sadece e-ihracat mı yapması gerekiyor? Böyle bir şart var mı? Varsa eğer mikro ihraçatçının e-ihracat yapabilmesi için nasıl bir yol izlemesi gerekir? Maliyeti nedir?
- Evet, mikro ihracat sadece online ihracatı kapsamaktadır. E-ihracata başlamak için öncelikle profesyonel bir altyapı firmasıyla görüşerek e-ihracata uygun bir web sitesi açılması gerekiyor. Daha sonra ETGB yetkisi olan bir kargo firmasıyla iletişime geçmek gerekiyor. PTT ve UPS başta olmak üzere pek çok kurum elektronik ticaret gümrük beyannamesi düzenleme yetkisine sahiptir. Ürünlerinizi Türkçe faturanın orijinali ve İngilizce kopyası ile birlikte yetkilendirilmiş olan kargo şirketlerine teslim etmeniz yeterlidir. Elektronik ticaret gümrük beyannamesi sistemi ile yapılan mikro ihracat işlemlerinden KDV iadesi almanız içinse, size verilmiş olan elektronik ticaret gümrük beyannamesi sorgu numarasını kullanabilir ve böylece kolayca KDV iadenizi de alabilirsiniz. E-ihracat sitesi açmak için gereken maliyet değişmekle beraber yıllık ortalama 8 bin TL'dir. Ticari web sitenizde firmanız ve ürünleriniz hakkında detaylı tanıtım, görsel ve iletişim bilgileriniz yer almalıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde firmanızın adı aratıldığında arama motorlarında görünür olmanız, güven vermek açısından önemli. Bunun için gerekli SEO çalışmaları yaptırılmalı. Ne kadar iyi bir siteniz olursanız olun, bulunduğunuz ülkenin dışında bir ülkede görünür olmak zordur. Çünkü Google sizi kendi ülkeniz dışındaki aramalarda üst sıralara çıkarmaz. Biz bu sorunu farklı sunucular kullanarak aşıyoruz. Yaptığımız iş birlikleri ile birlikte 100 ayrı ülkede sunucularımız var. Bu şekilde tüm ülkelerdeki Google aramalarında site üst sıralara kolaylıkla yükselebiliyor.