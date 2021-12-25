Giriş Tarihi: 25.12.2021

Girişimciye E-ihracat rehberi

2021’de e-ihracatta hem ciro hem adet bazında yüzde 50 büyüme gerçekleşti. Dünya artık ticari anlamda sınırların kalktığı bir aşamada. İşte e-ihracata (Mikro ihracat) başlamak için bilmeniz gerekenler...