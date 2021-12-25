İsviçre’nin takı markası Türkiye’de

Temelleri 1992 yılında İsviçre
'de atılan ve daha sonra dünyada 30'dan fazla ihraç edilen Türk markası Kelim Jewelry Turkey, kasım ayında Türkiye'ye giriş yapıyor. www.kelimjewelryturkey.com internet adresi üzerinden satışa sunulacak Kelim Jewelry Turkey'in mağaza olarak da Türkiye'nin önemli turizm destinasyonu Marmaris'te konumlanması bulunuyor. Sadece 925 ayar gümüş üzerine çalışma yürüttüklerini belirten Kelim Jewelry Turkey Kurucusu ve Baş Tasarımcı Gültekin Şartekin, "Markamızın kurucusu ve birinci kuşak temsilcisi Halil Şartekin tarafından İsviçre'de kurulan Kelim markası, bugün dünyanın 30 noktasında. Yaklaşık 30 yıl sonra Kelim Turkey Jewelry markamızla yurda dönüş yapmamız bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Bugün tasarımlarımızı Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika olmak üzere birçok ülkede düzenlenen mücevherat fuarlarında gururla tanıtıyoruz. İstanbul'daki atölyemizde hepsi el işçiliği olan ürünlerimizi üzerinde büyük bir emek harcayarak hayata geçiriyoruz" diyor.