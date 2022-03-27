KOBİ’lerin 2026 yılında 160 milyar dolarlık ihracata ulaşması bekleniyor

KOBİ'lerin
2026 yılında 160 Milyar Dolarlık İhracat Hacmine Ulaşması Hedefleniyor '2016 yılında 46,3 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştiren KOBİ'ler 2021 yılında 80 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmiştir. Benzer bir büyümeyle 2026 yılında 160 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşması beklenen KOBİ'ler için ihracata yönelik mekanizmayı ve stratejiyi oluşturmaları büyük önem arz etmektedir' İhracat, şirketlere yeni pazarlar, daha fazla satış ve daha geniş müşteri ağı imkânı sunuyor. İç pazarda kapasitenin tam kullanılamadığı durumda üretimi artırma imkânı sağlıyor. Daha da önemlisi iç pazara olan bağımlılık azalıyor veya iç pazar daralmalarında dahi sürdürülebilir ciro artışı ve büyüme imkanı sağlıyor. Ekonomik gelişmeyi yaygınlaştıran, ekonominin temel taşları arasında yer alan ve ülke ekonomisi için oldukça büyük önem arz eden, önümüzdeki 5 yılda ihracatlarının %100 artması hedeflenen KOBİ'lerimiz için, ihracat stratejinin öneminin her geçen gün arttığı dönemde; İhracat Danışmanlığı, son yıllarda şirketler için oldukça önemli araç haline gelmiş durumda. Firmaların mevcut durum analizinin yapılması ve yol haritası çizilmesi adına geliştirilen Ön İnceleme ve Analiz hizmetinin ardından Strateji'den Pazarlama ve Marka İletişimi'ne, İş Geliştirme'den Satış ve İhracat'a, Dijital Dönüşüm'den İnovasyon'a, İşe Alım ve Yetenek Yönetimi'nden Maliyet Dönüşümü'ne kadar birçok alanda uzman kadrosuyla danışmanlık hizmeti veren BeNova Consulting
, analitik yöntemler ile belirlenen hedef ülkelere yönelik spesifik pazara giriş stratejileri oluşturuyor ve ihracata yönelik ilk adımları firmalarla birlikte atıyor. BeNova Consulting, KOBİ'lere özel satış ve ihracat danışmanlığı ile firmalara profesyonel bakış açısı sunuyor, satışa kadar yol arkadaşlığı yapıyor.