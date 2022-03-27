ORGE Elektrik’ten 104 milyon TL’lik kâr

24. yılını kutlayan ve 700'e yakın kişiye istihdam sağlayan ORGE Elektrik
, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin hasılatı, 308 milyon 759 bin TL'ye yükselerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 87 artış gösterdi. Şirketin FAVÖK seviyesi de yüzde 77'lik artışla 103 milyon 974 bin TL oldu. ORGE Elektrik'in 2021 yılı net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 90 artışla 103 milyon 961 bin TL'ye ulaştı.
İŞ HACMİNİ İKİYE KATLAYACAK
Halen 7'si raylı sistem olmak üzere toplam 10 projede çalışmalarının devam ettiğini belirten Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Nevhan Gündüz, bu projelerin sözleşme büyüklüğünün güncel döviz kuruyla 700 milyon TL seviyesinde olduğunu söyledi. 2021 yılsonu itibarıyla bakiye devam eden iş miktarının ise 300 milyon TL seviyesinde bulunduğunu belirten Gündüz, "İş hacmimizi ikiye katlayabilecek kapasiteye sahibiz. Ancak şirket kârlılığını ve ortaklarımızın faydasını gözetmemiz gerekiyor. Risk yönetim uygulamalarımız çerçevesinde proje seçiminde temkinli hareket ediyoruz" dedi. İnşaat sektörü genelinde, dolayısıyla elektrik alt sektöründe malzeme giderlerinin maliyetlerin önemli kısmını oluşturduğunu da hatırlatan Gündüz, şirketin devam etmekte olan projelerinde ortaya çıkabilecek kur ve emtia fiyat risklerini doğal hedge/ön alım yolu ile minimize ettiklerini söyledi.
RİSKLERİ AZALTIYORUZ
Tedarikçiler ile de forward sözleşmeler ve iskontolu ön alım yolu ile fiyatların belirli vadelerde sabitlenmesine gayret ettiklerini belirten Gündüz, "Bu sayede, şirketimiz imalatlarındaki en önemli maliyet kalemlerinden biri olan malzeme alımlarının yarattığı döviz kuru ve emtia fiyat riskini önemli ölçüde azaltıyoruz" açıklamasını yaptı.
ÇALIŞANA ŞİRKET PAYI
Şirketi paylarının geri alımı ile ORGE çalışanlarına şirket payı edindirilmesi arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğuna da dikkat çeken Gündüz, daha önce geri aldıkları payları kullanarak bir kısım çalışanını ORGE pay sahibi yaptıklarını hatırlatarak; şartlar uygun olduğunda bu uygulamaya devam etmek istediklerini söyledi. Nitekim 30 Mart 2022 tarihinde 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapacaklarını belirten Gündüz, toplantıda yanı sıra mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarını da belirleyeceklerini açıkladı.