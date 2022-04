Bilet fiyatına tatil

Ramazan bayramına sayılı günler kala turizm bölgelerinde rezervasyonlar da hızlandı. Bu yıl hem oteller hem de yazlıklarda geçen yıla göre fiyatlar katlarken yerli turist de ucuz tatil yapamayacak mıyım sorusunu sormaya başladı. Geçen yıl 'tatil pahalı' algısını yıkmak için yola çıkarak Uluslararası Genç Turizmciler Derneği'ni (Genç TÜRSAD) kuran 500 turizmci, bayram için de kolları sıvadı. Genç turizmciler bir vatandaşın bireysel olarak satın aldığında iki katına mal olacak tatili avantajlı fiyatlarla sunuyor. Örneğin bayramda Bodrum'a otobüsle gidiş-dönüş bileti 1.000 TL iken, Genç TÜRSAD üyesi acenteler Bodrum'da 4 yıldızlı, 3 gece 4 günlük bir tatili 1.300 TL'den satışa sunuyor.Genç TÜRSAD Başkanı Onur Sabırlıoğlu, Türkiye'de her bütçeye uygun otelin bulunduğuna dikkat çekerek, "Biz genç turizmciler olarak erken alım yaparak vatandaşlara daha uygun tatil paketleri oluşturduk. Derneği bir yol önce kurmuş olmamıza rağmen çok yüksek bir ilgiyle karşılaştık. Bu bayram için de yine avantajlı fiyatlarla yerli turiste tatil paketlerimizi satışa sunuyoruz" dedi. Ramazan bayramı için taleplerin başladığını anlatan Sabırlıoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu kaydetti. Otobüs bilet fiyatlarını yükseldiğini ve Bodrum'un sadece gidiş biletinin 500 liraya yükseldiğini hatırlatan Sabırlıoğlu, "Bayramda otobüsle gidiş-dönüş 1.000 TL. Uçakla en uygun gidiş-dönüş bileti 1.400 TL. Biz 4 yıldızlı, her şey dahil bir oteli, İstanbul'dan ulaşım dahil 3 gece 4 gün 1.300 TL'ye satıyoruz. En düşük tatil paketleri 4 yıldızlı otelde 1.300 TL'den başlıyor 1.700 TL'ye kadar çıkıyor. 5 yıldızlı otellerde ise 1700 TL'den başlıyor. 2.500 TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.RUSYA ve Ukrayna savaşı nedeniyle otelcilerin mayıs ayı beklentilerinin altında kaldığını aktaran Sabırlıoğlu, "Bu dönem yerli turist için avantaj oluşturacak gibi duruyor. Hazirandan itibaren talep artıyor. Sezon yoğun. Ancak her dönem için avantajlı paketlerimiz var" şeklinde konuştu.Genç TÜRSAD'ın kooperatif sistemiyle çalıştığını anlatan Sabırlıoğlu, "Acentelerimiz uygun fiyatlı otelleri eylül ayında satın alıyor. Bu otelleri ayrı ayrı acenteler olarak değil birlikte satıyoruz. Örneğin, bir acente çıktığı tatil paketinde yeterli sayıya ulaşamazsa, diğer acenteyle güç birliği yapıyor. Böylece paketi iptal etmiyor. Güç birliği olduğu için vatandaşa da uygun fiyatlı otel imkânı sunuluyor" ifadelerini kullandı.