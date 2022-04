İşletmelerin dörtte üçü siber saldırıya uğruyor

Uzaktan çalışma ve bulut altyapısı işletmelerin önündeki en önemli riskler arasında yer alıyor. Siber güvenlik alanında lider şirketlerden Trend Micro, 2021 yılının ikinci yarısına yönelik en son küresel Siber Risk Endeksi'nin (CRI - Cyber Risk Index) sonuçlarını açıkladı. Çalışmaya katılan küresel işletmelerin yüzde 76'sı önümüzdeki 12 ay içinde başarılı bir siber saldırıyla karşı karşıya kalacağını, yüzde 25'i saldırıya uğrama ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti. Kuzey Amerika bölgesindeki siber saldırı ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen işletmelerin oranı daha da yüksek (yüzde 34). Etkili bir siber güvenlik stratejisi oluşturmak için işletmelerin risk yönetimi konusunda ustalaşmaları gerektiğini belirten Trend Micro Tehdit İstihbaratı Başkan Yardımcısı Jon Clay, "Siber Risk Endeksi gibi raporlar bu noktada olası endişe alanlarının vurgulanmasında harika bir kaynak olarak öne çıkıyor. Uzaktan çalışma ve dijital altyapıya yönelik siber tehditler devam ederken işletmeler saldırı yüzeyini en aza indirirken güvenliği optimize etmek için platform tabanlı bir yaklaşım benimsemeleri büyük önem taşıyor" dedi. 2021 yılının ikinci yarısını kapsayan çalışmada katılımcılara siber saldırılara hazır olmakla saldırıya uğrama olasılıkları arasındaki farkı belirlemek üzere çeşitli sorular yöneltiliyor. Çalışmaya katılanların yüzde 84'ü son bir yıl içinde bir veya daha fazla siber saldırıya uğradıklarını belirtirken üçte birinden fazlası (yüzde 35) 7 ya da daha fazla siber saldırıya uğradıklarını belirtti. Katılımcıların küresel olarak en çok endişe duydukları tehditler arasında fidye yazılımları, kimlik avı, sosyal mühendislik ve DoS (hizmet reddi) yer alıyor. Katılımcılar ayrıca ihlallerin neden olabileceği çalınan veya hasar gören ekipman, dışarıdan alınacak danışmanlık ve uzmanlık hizmetlerinin maliyeti ve müşteri kaybı gibi olumsuz sonuçlar konusunda da büyük endişe duyuyor. BT altyapısı konusunda ise işletmeler en çok mobil/uzak çalışanlar, bulut altyapısı (Kuzey Amerika bölgesi için 10 üzerinden 7,75 ile "yüksek riskli" görülüyor) ve üçüncü taraf uygulamalar konusunda endişe duyuyor. ABD'deki işletmeler bulut altyapısı riskini 10 üzerinden 9,87 olarak görüyor. Bu sonuçlar birçok işletmenin pandemi süreci boyunca yaptıkları dijital yatırımları güvence altına alma konusunda yaşadıkları süregelen zorluğun altını çiziyor. Bu tür yatırımlar, uzaktan çalışmayı desteklemek, kurumsal saldırı yüzeyini anlamak, iş verimliliğini ve çevikliği artırmak için gerekiyordu. Ponemon Institute Başkanı ve Kurucusu Dr. Larry Ponemon, "İşletmeler, yazılımlardaki güvenlik açıklarından, veri ihlallerinden, fidye yazılımı saldırılarına ve diğerlerine kadar her gün çok önemli güvenlik zorluklarıyla karşı karşıya kalıyor. 2021 yılının ikinci yarısını kapsayan bu çalışma, işletmelerin güvenlik açısından hazırlıklarını artırmalarına yardımcı olmak ve stratejik planlama sürecinde rehberlik etmek açısından muazzam bir kaynak olarak öne çıkıyor" dedi. En yüksek risk seviyeleri aşağıdaki konular çevresinde oluşuyor:Kuruluşumda BT güvenlik işlevleri DevOps ortamında güvenliği destekliyorKuruluşumda BT güvenlik yöneticisi (CISO), güvenliği güçlendirmek için yeterli yetkiye ve kaynağa sahipKuruluşumda BT güvenlik işlevleri, güvenlik politikalarına, standart operasyon prosedürlerine ve harici gereksinimlere uymama eylemlerine karşı katı uygulamalara sahip Bu, işletme genelinde siber saldırılara karşı hazırlıklı olmak ve genel risk seviyelerini azaltmak için küresel anlamda daha fazla kaynağın çalışanlara, süreçlere ve teknolojiye yönlendirilmesi gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Siber güvenlik alanında global lider olan Trend Micro, dijital bilginin dünya genelinde güvenli bir şekilde paylaşılmasına yardımcı olan çözümler sunuyor. On yılların verdiği güvenlik tecrübesiyle global tehdit araştırması ve sürekli devam eden inovasyondan aldığı güçle, Trend Micro'nun siber güvenlik platformu, bulut ortamları, ağlar, cihazlar ve uç noktalarda milyonlarca son kullanıcıyı ve yüz binlerce işletmeyi koruyor. Bulut ve işletmeler için siber güvenlik konusunda bir lider olan Trend Micro'nun siber güvenlik platformu AWS, Microsoft ve Google gibi ortamlar için en iyi hale getirilmiş ileri düzey tehdit savunma teknikleri sağlıyor. 65 ülkede 7.000 çalışanı ile Trend Micro, kurumların birbirleriyle bağlantılı dünyasını güvence altına alıyor.Ramazan Bayramı'nı hediyelik ve ikramlık 50 çeşit ürünle karşılayan toplam atıştırmalık pazarının lideri Ülker, bu sene de 6 bin 700 kişiye istihdam sağlıyor Çikolatada 22, şekerlemede 28 olmak üzere toplam 50 çeşit hediyelik ve ikramlık ürünle Ramazan Bayramı'na hazırlanan Ülker, Türkiye genelindeki satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde tüketicilerle buluşmayı bekliyor. Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, geçmişten bu yana bayram hazırlıklarının Ülker için yoğun geçtiğinin altını çizerek, "Tüketicilerimizle kurduğumuz güçlü ve samimi ilişkimizin temelinde yer alan ortak değerlerimizden biri de bayramlar. Daha çocukluk yaşlarında Ülker'le tanışanlar için bayram ikramlıkları denildiğinde, akla önce Ülker markası geliyor. Bizler de bu ilgiyi sürekli canlı tutmak için tüm Türkiye'nin en beğendiği ikramlık çeşitlerine Ülker imzasını atmaya devam ediyoruz. Ramazan Bayramı'na da yoğun bir şekilde hazırlandık. Sadece bu dönemde tüketicilerimize en iyi şekilde ürün sunabilmek için 6 bin 700 kişiye ilave istihdam sağlıyoruz. Hediyelik ve ikramlık çikolatada 22, şekerlemede 28 çeşit ürünle bir kez daha en güzel bayram ziyaretlerine eşlik etmeye devam edeceğiz. Bu yılın yeni lezzeti ise göz alıcı ve şık mor ambalajıyla enfes kakao kremalı ve çıtır çıtır pirinç patlaklı sütlü çikolata Ülker Buklet ikramlık çikolata olacak." diye konuştu.Bayram dönemlerinde çikolata ve şekerleme tüketiminin katlandığına dikkat çeken Kabakçı, hediyelik ve ikramlık çikolata pazarındaki liderliklerinin kesintisiz sürdüğünü söyledi. Kabakçı, "2021 yılında Türkiye bayramlık çikolata ve şekerleme pazarının büyüklüğü yaklaşık 35 bin ton ve 1,1 milyar TL'ye ulaştı. Hediyelik ve İkramlık çikolata pazarının tonaj büyüklüğü 12.600 ton, ciro değeri ise 608 milyon TL iken ikramlık şekerleme pazarı 22.200 ton, ciroda ise 536 milyon TL olarak gerçekleşti. İpsos hane tüketim paneli verilerine göre Ülker yüzde 35,9 ciro pazar payıyla bayramlık çikolata pazarının açık ara lideri olmaya devam etti.Dijitalleşmeyle birlikte şirketlerin bulut bilişim çözümlerine talebi artıyor. Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, her ölçekten şirketin birçok bilgi teknolojileri hizmetini bulut teknolojilerine taşıyarak maliyet, hız, verimlilik, güvenilirlik ve performans açısından sayısız faydaya eriştiğini söylüyor. Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, Redington Grup'un bulut bilişim pazar yeri olan CloudQuarks platformunun entegrasyonunun geçtiğimiz yıl sonunda başladığını ve bu yılın ilk yarısında tamamlanacağını söylüyor. Bu platformla bulut bazlı çözümleri Redington iş ortaklarına sunacaklarını anlatan Borhan, "Bu platform aynı zamanda hem Türkiye hem çevre ülkelerde hızlı büyüyen yazılım ve servis şirketlerinin hizmetlerinin önce Türkiye pazarına sonra bölge ülkelere satılabileceği çok yönlü bir adres de olacak. CloudQuarks, Redington Grup'un yeni hizmet tanımı olan servis olarak distribütörlük yaklaşımını hayata geçirmesinin önemli adımlarından birisi olacak" diyor.Sıklıkla ofis dışında çalışanların ve de öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen Acer Swift 3 (SF314-511), her yerde olağanüstü bir deneyim sunmak için Intel Evo platformunda tasarlandı. 15,90 mm inceliğinde ve 1,2 kg ağırlığında olan cihaz, son derece şık görünen tamamen metal zarif kasasıyla bir çantanın içinde rahatlıkla taşınabiliyor. Sade ve etkili menteşe tasarımı ise dizüstü bilgisayarın serin kalmasını sağlıyor. Ultra dar çerçeveli ekranıyla yüzde 85,73 ekran gövdesine sahip cihaz kullanıcılara çok daha geniş bir çalışma alanı sunuyor. Swift 3'ün 14 inç FHD IPS yansımasız ekranı, tutarlı bir şekilde zengin, parlak ve titremeyen görüntüler sağlıyor. Intel Iris Xe ekran kartı sayesinde üstün bir görsel deneyim sunan Swift 3, 16 GB LPDDR4X RAM ve 512 GB PCIe Gen4 SSD depolama özellikleri ile dikkat çekiyor. Uzun ömürlü bir pile sahip cihaz, tam şarj olduktan sonra 16 saate kadar kullanım olanağı sunuyor.