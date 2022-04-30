Turizmde kervansaray konsepti geldi

AJWA Cappadocia, Kervansaray konsepti ile 98 otel odası ve 10 adet görkemli mağara süitleri bulunan bir yatırımı hayata geçirdi. 90 dönümlük bir alana yayılmış olan AJWA Cappadocia, misafirlerine eşi görülmemiş bir deneyim vadediyor. Özel tasarlanmış 10 mağara süiti de, geçmiş binyıllara eşlik eden doğal mucizeyi gözler önüne seriyor . Üç ayrı otel binasında özenle donatılmış lüks odaları, ihtişamlı mağara süitleri, tüm yiyeceklerin taze taze toplandığı "Yaşayan Mutfak" anlayışı ve yöreye özgü ürünlerin yapımını da kapsayan benzersiz atölye ve aktiviteleriyle misafirlerine büyüleyici bir yaşam tarzı deneyimi vaat ediyor. Modern ve geleneksel çizgilerin birleşimi Zeferan Restaurant; Türk, Osmanlı ve Azerbaycan lezzetleriyle dolu zengin menüsünü misafirlerine sunmaya devam ediyor. Kapadokya'nın en ikonik restoranı Zeferan, lezzetli bir iftar deneyimi için Ramazan boyunca misafirlerine keyif dolu alternatifler sunuyor. Tarihi bir atmosfer eşliğinde konuklarına ayrıcalıklı bir hizmet sunan otel, Dünya gastronomi şehri Gaziantep'ten Şef Orhan Yıldız önderliğinde Ramazan ayına yakışır bir lezzet deneyimine davet ediyor.