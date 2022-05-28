Güneydoğu otelleri dolup taşıyor

İki yıllık pandemi arasının ardından turizmde işler hızlandı. Bu dönemde en çok yara alan bölgelerden biri de Güneydoğu Anadolu olmuştu. Pandeminin izlerini silen bölge yeniden şaha kalktı. Şanlıurfa ve Mardin'de oteller yüzde 100 dolarken, Gaziantep ve Diyarbakır'da doluluklar yüzde 90'ları buldu. 2019'da bölge doluluk oranlarının ortalama yüzde 80'lerde seyrettiğini belirten turizmciler, pandeminin ardından bölgeye adeta akın olduğunu söylüyor. "O yıla göre doluluklarda yüzde 10'luk bir artış var" diyen sektör oyuncuları, oda fiyatlarının da arttığına dikkat çekiyor. TL bazında fiyatlama yapılan bölgede gecelik oda fiyatları iki katına çıkmış durumda. Esnafın da yüzünü güldüren turist talebi haziran ayında da devam edecek. Temmuz-ağustosta sıcakların etkisiyle doluluklar yüzde 50-60 bandına gerilese de eylül ve ekimde dolulukların yeniden yüzde 80'i aşacağı öngörülüyor.Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) Başkanı Mete Akcan, bölgenin pandeminin izlerini sildiğini söyledi. Akcan, "Şu anda Gaziantep ve Diyarbakır'da otellerin doluluk oranları yüzde 85-90 bandında. Şanlıurfa ve Mardin yüzde 100 dolu. Bu talep haziranda da böyle devam edecek. Temmuz ve ağustosta biraz yavaşlar. Eylülde yeniden hareketlenir" dedi. Talebin 2019 yılına göre daha güçlü olduğunu aktaran Akcan, "Pandemide bekleyen talep vardı, onun yoğunluğu oluştu. Gaziantep'te doluluk ortalaması 2019'da yüzde 80'lerdeydi. Şimdi bu oran 10 puan artışla yüzde 90'lara çıktı" diye konuştu.Yüksek talebin oda fiyatlarını da artırdığına dikkat çeken Akcan, "Antep'te otellerin fiyatları 2019 yılına göre TL bazında yüzde 70 artmış durumda" ifadelerini kullandı. Şehre gelen turistin bölge esnafına da can suyu olduğunu anlatan Akcan, "Ciddi bir alışveriş yapılıyor. Yeme-içme sektörü de hareketlendi. Esnafın yüzü gülüyor" dedi. Bölgeye gelenlerin yüzde 85'inin yerli turist olduğunu anlatan Akcan, şöyle devam etti: "Yüzde 15 de yabancı turist talebi var. Avrupalı turist ağırlıkta. Ancak küçük gruplar halinde Uzakdoğu'dan da geliyorlar. Ortadoğulu turist hiç yok."Eşe dosta dahi yer bulamıyoruzMardin turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, mayısta otellerin yüzde 100 dolduğunu, haziranda da benzer doluluk oranlarının devam edeceğini söyledi. Kentte yaklaşık 12 bin yatak kapasiteli 54 otelin hizmet verdiğini anlatan Güngör, "Otellerimiz dolu. Eşimiz dostumuz bizi arayıp yer istiyor, onlara dahi yer bulamıyoruz. Talep ve artan maliyetler fiyatları da katladı. 2019 yılına göre oda fiyatları TL bazında iki katına çıktı" dedi.Şanlıurfalı turizmciler bölgede oda doluluklarının yüzde 100 olduğunu söyledi. Haziran ayının ikinci haftasına kadar rezervasyonların yüzde 100 olduğunu aktaran turizmciler, "Şu anda 4-5 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatları 1.000-1.800 TL arasında. Burada herşey dahil konsept pek yok. Oteller genellikle odakahvaltı. Dolayısıyla gelen turist dışarıda yemek yiyor ağırlıklı olarak. Esnaf da hareketlikten memnun" dedi.