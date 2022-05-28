Robotlu depolar Temesist’e iki yeni fabrika yatırımı getirdi

55 ülkeye depo ve raf sistemleri ihracatı yapan Temesist Şirketler Grubu, Bilecik'te ve İstanbul'da 50 milyon TL yatırımla kurmayı planladığı iki yeni fabrikanın hazırlıklarına başladı. Bu yıl ihracat pazarlarına 10 yeni ülke daha eklemeyi amaçladıklarını belirten Temesist Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Gül, "Avustralya hariç her kıtada varız. Yeni yatırımlarla orta vadede ihracatımızı ciromuzun yarısına ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye'nin depo ve raf sistemleri alanında küresel çapta projelere imza atan markası Temesist, istikrarlı büyümesini yeni yatırımlarla sürdürecek. 520 kişinin istihdam edildiği şirket bugün başta Avrupa ve Amerika kıtası olmak üzere 55 ülkeye depo ve raf sistemleri ihracatı gerçekleştiriyor. Kendi sektörlerinde dünyanın en büyük gıda, temizlik, e-ticaret, arşiv ve otomotiv firmalarının hem Türkiye'deki hem de dünyanın çeşitli ülkelerindeki depolarını anahtar teslim olarak yaptıklarını belirten Temesist Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Gül, son dönemde artan talebe dikkat çekerek uzun süredir üç vardiya çalıştıklarını kaydetti. Artan taleple birlikte yeni yatırımları devreye aldıklarını söyleyen Gül, bu yatırımlarla ilgili şunları anlattı: "Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 20 bin metrekare büyüklüğündeki fabrikamızda üretim yapıyoruz. Bu yılın sonuna kadar Bilecik'te yeni bir fabrika inşaatına başlayacağız. Ayrıca İstanbul Hadımköy'de 'Temesist Endüstriyel Teknoloji' üssünü kısa bir süre içerisinde hayata geçireceğiz. Burada insansız çalışan depolar üzerinde çalışacağız. Genç beyinlerimiz bu birimde başta lojistik ve depolarda robototomasyon teknolojileri olmak üzere sağlık ve savunma alanlarında ar-ge çalışmaları yapacak. Her iki yatırımın toplam maliyeti yaklaşık 50 milyon TL olacak."