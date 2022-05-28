Verimlilik yenilik ile gelecek

FarmTR tarım ve hayvancılık alanında yeni teknolojileri kullanarak verimlilikte önemli başarılar yakalıyor. Bolu ili Seben ilçesinde bulunan 12 dönüm çiftliğinde 210 adet büyükbaş hayvan 2 bine yakın tavuk yetiştiren şirket, besin değeri ve kazanımları yüksek bulunan ırkları yaşatmayı ve kendi içerisinde yeni ırk denemeleri yapmaya başladı. 2023 yılına kadar 6 bin büyükbaş hayvana ulaşmayı planladıklarını belirten FarmTR Yönetim Kurulu Başkanı Halit Arabacı, "Ülkemizdeki bütün bölgelerden canlı hayvan satın alması yaparak genişleme metodu işletiyoruz. 2023 yılına kadar alımlarımızı yüksek oranda devam ettireceğiz" dedi. Arabacı, bölgelerdeki bağlantılar ve her geçen gün farklı yetiştiricilerle olan iş birlikleri sayesinde canlı hayvan satın alma konusunda gelişme kaydettiklerini söyledi. İlk hedefte Türkiye'de büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan bölgelerdeki birçok kişi ile yüksek montanlı potansiyel üretme isteklerinden bahseden Arabacı sözlerine şöyle devam etti: FarmTR Hayvancılık alanında bir marka olmayı hedefliyor. Özellikle ülkemizde yetiştirilen ırk mensuplarının hemen hepsini barındırmayı hedef edindik. Büyük baş hayvancılıkta bütün ırk denemelerinden elde edilmiş besin değeri yüksek bulunan ırkları yaşatıyoruz ve kendi içerisinde yeni ırk denemeleri yapıyoruz."