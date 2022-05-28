Yenikapı’da yeni liman için çalışmalar başladı

Kültür ve turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen turizm Yatırım Forumu'nun (Tourism Investment Forum-TIF) açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin şu anda dünyanın en etkili ve en fazla tanıtım yapan ülkesi olduğunu belirtti. Ersoy, geçen yıl hizmete açılan Galataport'un sadece İstanbul'un değil, dünyanın en beğenilen kruvaziyer limanlarından biri olduğuna da dikkati çekerek, dünyada yeni planlanan kruvaziyer limanlarının İstanbul'u örnek aldığını vurguladı.Türkiye'nin atılan adımlarla homeport haline geldiğinin altını çizen Mehmet Nuri Ersoy, "Kruvaziyer turlarının sadece yaz sezonunda değil, 12 ay boyunca devam edecek olması da turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılmasını sağlayacak. Rakamlar çok açık. Galataport şu anda 200'ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. Bu sayıyı da ikiye katlayabileceğimizi biliyoruz. Bu da İstanbul için yeni bir port ihtiyacının göstergesidir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için hemen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile bir planlama yaptık ve Yenikapı'da yeni bir port (liman) için çalışmalara başlandı" dedi. Ersoy, Michelin Rehberi'nin İstanbul yeme- içme sektörüne gösterdiği ilgiye de dikkati çekerek, "Tamamen bağımsız ve gizli Michelin denetçileri tarafından takip edilen kapsamlı süreç sonunda rehberde yer alacak işletmelerimiz, 11 Ekim'de düzenlenecek törenle açıklanacak" ifadelerini kullandı. Önemli turizm destinasyonlarından Antalya Havalimanı'nın ihalesine de değinen Bakan Ersoy, şunları kaydetti: "Çok önemli bir ihaleydi, sonunda 765 milyon euro yatırım taahhüdü, 8 milyar 555 milyon euro gelir taahhüdü, 2 milyar 138 milyon euro ön ödeme taahhüdü ile Alman-Fransız ortaklığı konsorsiyumu ihaleyi aldı. Bu rekor ihale aynı zamanda dünyanın Türkiye turizmine, ekonomisine ve Antalya'ya olan güveninin bir tescili oldu."Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, salgın sürecine rağmen önemli yatırımların devam ettiğini belirtti. Yeni yatırımlara başlandığının altını çizen Dağlıoğlu, Kovid-19 salgın sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başarılı bir şekilde yönetildiğine dikkati çekerek, "Bunu, somut yansımalarla da birçok indikatör gösterdi ve görmüş olduk. Bizim temel uğraşımız olan uluslararası yatırımlarda da 2021 yılında 14 milyar dolarlık bir yatırım çekerek uzun dönemli yıllık ortalamamızın üstüne bir performans gösterdik. Türkiye'deki turizm yatırımının artırılması için yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün platformlarda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak sizlerin yanında olacağımızı, bu programlarda iş birliği yapacağımızı açıkça tekrar söylemek istiyorum."Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'deki ihracatçı ve turizmcilerin küresel salgının etkisini en şiddetli hissettirdiği zamanlarda bile, umutsuzluğa kapılmadan çalışmaya ara veremediğini belirterek, "Yılın ilk çeyreğinde önceki seneye göre yüzde 134 artışla 6.3 milyon turistin ülkemize geldiğini görüyoruz. Henüz yaz ayları gelmeden erişilen bu rakam, yıl sonunda 42 milyon turist ve 35 milyar dolar turizm geliri hedefini rahatlıkla yakalayacağımıza işaret ediyor" şeklinde konuştu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de 8 bin yıllık geçmişiyle İstanbul'un, Türk turizminin dünyaya açılan kapısı olduğuna dikkati çekerek, "Bu kapıyı ardına kadar açarak, küresel turizm sektöründe gerçekleşen kademeli iyileşmeden, en büyük payı ülkemizin almasını sağlamak, hedefimizdir. 2022 yılının turizmde kazanan ülkesi, Türkiye olmalıdır" dedi. Türkiye turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ise Türkiye'nin son dönemdeki başarılı performansına dikkati çekti.