Eğitim ve gelecek için hızlı internet şart

İnternethız testi ölçüm platformu Speedtest'in Türkiye'ye ilişkin 2022'nin ikinci çeyrek verilerine göre, 181 ülke arasında sabit internet hız sıralamasında ise 103. sıradayız. Bu değerlendirmede sabit internet indirme hızı ortalamamız 29.40 Mbps, yükleme hızı ortalamamız ise 5.73 Mbps olarak görünüyor. Özellikle eğitim başta olmak üzere birçok sektör için hızlı internet olmazsa olmaz. Konuyla ilgili olarak. TurkNet CEO'su Cem Çelebiler'e fikirlerini ve yatırımlarını sorduk.TurkNet olarak müşterilerimize dünya standartlarında bir internet deneyimi yaşatmak istiyoruz. Bu nedenle kendi altyapımızda sunduğumuz TurkNet GigaFiber'i sürekli olarak geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Tüm kullanıcılarımıza Giga hızlar sunmak için çalışıyor, Giga hız verebildiğimiz bölgeleri genişletiyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir ile başladık. Bu yıl sonunda hizmet verdiğimiz il sayısını 11'e çıkartacağız. Şu anda 600 bin hanede TurkNet GigaFiber kullanılabilir durumda. Bu yıl sonunda 1 milyondan fazla hanede TurkNet GigaFiber olmasını hedefliyoruz. 2024 sonuna kadarki hedefimiz ise fiber altyapıyı 4 milyon haneye kadar genişletmek.Aslına bakarsanız bu konuda bize potansiyel müşterilerimizin talep ve beklentileri yol gösteriyor. Bizden talepte bulundukları takdirde, bulundukları bölgeye de GigaFiber götürmek konusunu hemen gündemimize alırız. Bunun için internet sitemizde 'GigaFiber istiyorum' sekmesi altında başvurularını yaparlarsa bizim de altyapı çalışmalarımıza yön vermiş olurlar. Şu an "GigaFiber İstiyorum" altında çok fazla talep toplamış durumdayız. Sadece büyük şehirlerden değil Türkiye'nin her yerinden büyük bir talep var. Biz de bu talepler doğrultusunda planlamalar yaparak en kısa sürede mümkün olan bölgelerde altyapı çalışmalarına başlayacağız.TurkNet olarak, kendi altyapı yatırımlarımız ve yazılım geliştirme faaliyetlerimizle, 26 yıldır 81 ilde, yüksek internet hızları sunan bir Türk girişimiyiz. 2021 yılında yüzde 54 büyümeyle Türkiye'nin en çok büyüyen operatörü olduk. Müşteri memnuniyet skorumuzu da önceki yıllara göre yükseltmeye devam ediyoruz. Teknoparklardaki teknoloji girişimlerinin faaliyetlerini en iyi biçimde gerçekleştirebilmesi için güçlü bir bağlantı altyapısına sahip olması şart.