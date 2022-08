Serebral Palsi hastası İzel artık üniversiteli oldu

Aydın'da yaşayan ve Serebral Palsi (SP) hastası olarak dünyaya gelen 19 yaşındaki İzel Örnek, 2 yaşından itibaren fizik tedavi desteği aldı, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürdü. Azmini hiç yitirmeyen, ilkokul, ortaokul ve liseyi tamamlayan İzel, üniversite sınavına girerek örgün eğitimi kazanacak puanı tutturdu. Okuma hayalini, azmi ve mücadelesi ile gerçeğe dönüştüren İzel'in en büyük destekçisi ise annesi Güler Örnek oldu. Kızının okuması için işyerini kapatan ve her an yanından ayrılmayan anne Örnek, İzel'in üniversiteye hazırlanabilmesi için kurs kurs dolaşmaya başladı. İzel'in tekerlekli sandalyesi olması sebebiyle hiçbir kurs kabul etmezken, başvuru yaptıkları Efeler Halk Eğitim Merkezi genç kıza destek oldu. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na (DYK) kabul edilen İzel, sınava hazırlandı. Okuma azmini kaybetmeyen genç kız, girdiği üniversite sınavından başarılı bir puan alırken, eğitim hayatına yükseköğretimde devam edebilmek için üniversite tercihlerini yaptı. Efeler Halk Eğitim Merkezi'nde rehber öğretmen eşliğinde üniversite tercihlerini gerçekleştiren İzel, aldığı başarılı sonuç sonrasında çok istediği maliye bölümünü kazandı. Artık üniversiteli olan genç kız, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu'na kaydını yaptırdı.Annesinin yanı sıra öğretmenlerine ve Halk Eğitime çok şey borçlu olduğunu ifade eden İzel Örnek; "İstediğim bölümü, ADÜ Yenipazar Meslek Yüksekokulu Maliye'yi kazandım. Kitaplara küçüklüğümden beri ilgim vardı. Her çocuk top oynar ama ben sağlık sorunumdan dolayı top oynayamadığım için kitaplarla gözümü açtım, kitaplarla kapatacağım. Uzun zamandır üniversite hayali kurmuştum, sonunda da istediğim bölümü kazandım. Mezun olduktan sonra da maliye üzerine çalışmak istiyorum" dedi.Kızının en büyük hayalinin okumak olduğunu ifade eden anne Güler Örnek ise "Kızımın üniversiteyi kazanmasını, okumasını, iyi bir yere gelmesini istiyorum. Efeler Halk Eğitim Merkezi ve müdürümüz de bize bu imkanı sağladı. Kızım kurstan faydalandı, sınava girdi ve iyi bir derece aldı. Sonunda da istediği bir bölüme yerleşti. Devamlı kızımın yanındayım, hiç ayrılmıyorum. Mutluyum. Başarılarının devamını dilerim. Uzun süre emek verdik ve sonunda kızım hayaline kavuştu. Her zaman kızımın yanında oldum, olmaya da devam edeceğim" dedi. İzel'in azmi ve mücadelesinin tüm gençlere örnek olduğunu ifade eden Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aytekin Sezgin; "1 Eylül 2021 tarihinden bugüne kadar Efeler Halk Eğitim Merkezi olarak 2 bin 113 kurs açtık. Bu kurslarımızdan 40 bin 350 kursiyerimiz yararlandı. Bu kurslarımızdan birisi de Destekleme ve Yetiştirme Kursu'ydu. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize yönelik açılan bu kurslarda mezun olan öğrencilerimize destek verdik. İzel öğrencimiz de bu kursumuza katılan, devam eden, azmi ile örnek olan engelli bir öğrencimizdi. Azimliydi ve mücadeleyi hiç bir zaman bırakmamıştı. Hayalleri vardı ve bu hayallerinin peşinden koştu. Sonuç olarak sınav sonuçları açıklandıktan sonra bugün istediği bölümü kazandı. İzel kardeşimiz, bundan sonraki hayatını yüksek öğretimde devam edecek. Biz de bu azimli kardeşimizi üniversite tercihleri konusunda rehber öğretmenimiz ile birlikte yardımcı olduk. İzel kızımıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz ve bu azmini hiçbir zaman kaybetmemesini ümit ediyoruz. Tüm engelli öğrencilerimiz ve diğer öğrencilerimize de İzel'in bu başarısı ve mücadelesinin örnek olmasını diliyoruz. Efeler Halk Eğitim Merkezi olarak her zaman her yerde herkes için eğitim düsturumuzla yeni eğitim öğretim yılında da kurslarımıza ve eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.