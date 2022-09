“Çocuğum gerçekten okulda mı?”

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin ders başı yapmasıyla birlikte, çocukların okula ya da eve sorunsuz ulaşıp ulaşmadığı gibi konularda anne babaların yaşadığı endişeler yeniden canlandı. Gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip Türkçe uygulama Find My Kids çocukların anlık konumunu gösterirken, ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili öğrenmek istedikleri birçok bilgiye de kolayca erişebilmelerini sağlıyor. Üstelik gerektiğinde çocuklar tek dokunuşla imdat çağrısı da gönderebiliyor. Türkçe olarak kullanılabilen Find My Kids sayesinde anne babalar çocuklarının konumunu harita üzerinde adım adım gerçek zamanlı olarak görebildikleri gibi, çocuk okul ya da ev gibi önceden belirlenen bir konuma ulaştığında anında haberdar oluyorlar. Ek olarak, çocuğun telefona yanıt vermediği ya da telefonunun sesini kapadığı durumlarda bile yüksek sesle zilini çaldırabiliyor, şarj seviyesini takip edebiliyor, telefonunda hangi uygulamayı ne kadar kullandığını görebiliyorlar. Find My Kids'in ihtiyaç durumunda çocuğun tek bir dokunuşla ebeveynlerinin telefonlarına imdat çağrısı (SOS mesajı) gönderebilme özelliği de uygulamanın güvenliğe yönelik özellikleri arasında yer alıyor.