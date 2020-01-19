Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > İnteraktif Haberleri > Kocaeli'de AVM'de yangın

'de 'de

Zaman zaman patlamaların yaşandığı akaryakıt istasyonunu tehdit ediyor. Çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almaya çalışıyor

İHA İnteraktif
Giriş Tarihi: 20.1.2020 05:20 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 05:23 ABONE OL
Kocaeli'de AVM'de yangın

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir AVM'de çıkan ve tüm çatıyı kaplayan yangın yan tarafta bulunan akaryakıt istasyonunu tehdit etmeye başladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Yangın gece saat 03.00 sıralarında Darıca Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenden dolayı AVM'nin çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken durumu görenler 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine Darıca ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AVM'nin büyük bir bölümünü kaplayan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Hızla yayılan alevler, AVM'nin yanında bulunan akaryakıt istasyonunu tehdit etmeye başlayınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangında itfaiye ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de AVM'de yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN