Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan oyuncu Nesrin Cavadzade ile olan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! Yakışıklı oyuncudan çok konuşulacak aşk itirafı!

-Ferit'in tam da düğün günü hayatı değişiyor. "Öyle bir darbe aldım ki, iyi değilim" diyor. Bir erkek nasıl dağılır, Ferit neler hissediyor?

- Ferit'i beraber büyüdüğü, can bildiği, çok sevdiği ve her şeyden önce çocukluk arkadaşı olduğu Hande ile Yaman darmadağın ediyor. Geçmişini, anılarını elinden alıyorlar ve büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyorlar. Ferit'in bahtının dönüşü bu olay oluyor. Hayatını, ailesini ve her şeyi derinden sorgulamaya başlıyor. Daha önce bilmediği, hissetmediği duygularla yüzleşiyor.

- Gökhan Alkan da onu dağıtacak darbeler aldı mı hayattan? Aldıysanız, nasıl toparladınız kendinizi, hepsi birer tecrübe olarak daha mı güçlü kıldı sizi?

- Çok şükür almadım. Ne yaşarsak yaşayalım unutmayız ama hatırlamamız şekil değiştirir diye düşünüyorum. Hayat görüşüm ve oyunculuğa olan tutkumdan dolayı kendime ve başkasına (hayvanlar, tabiat vb. her şey) zarar vermeyeceğim tüm tecrübeleri edinmeye çalışıyorum.