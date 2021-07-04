Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan oyuncu Nesrin Cavadzade ile olan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! Yakışıklı oyuncudan çok konuşulacak aşk itirafı!

atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın başrolünde yer alan ve Ferit karakterini canlandıran başarılı oyuncu Gökhan Alkan ile bir araya geldik. Düğününe günler kala müstakbel eşi tarafından aldatıldığını anlayan Ferit'in hikayesi izleyiciyi de ekran başına bağladı. Bu acı gerçek ile baş etmeye çalışan Ferit'in hayatının hangi yöne akacağı merak konusu... Biz de Gökhan Alkan ile Ferit'in öyküsünden yola çıkarak kendi deneyimlerini, hayata bakışını, aşk hayatını ve yaşam felsefesini konuştuk. Enerjisi ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu söyleyen Alkan: "Kendime güvenim yerinde ama sevdiğimi de kıskanırım" diyor.

- Kalp yarası dizisinde Ferit karakteri ile izleyicinin karşısına çıktınız. Nasıl biri Ferit?

- Ferit, Amik Ovası'nın bereketli topraklarında köklü bir ailenin evladı olarak doğmuş. Oranın suyunu içmiş, güneşinde kavrulmuş, adaleti hayatının merkezine koymuş, hukukçu olmuş. Korkusuz, gururlu, mağrur ama bir o kadar da naif biri. Kalbi büyük, hatırşinas, yardımsever, sadık ve çok merhametli bir insan. Zenginlik ve statü onun seçtiği değil doğduğu dünya. Hem güçlü hem iyi olmak zor iştir. Ferit zoru başarmış, güven vermiş ve güven duymuş. Duygusal zekası ve empati özelliği yüksek bir insan. Bu toprağın, bu güneşin, bu coğrafyanın erkeği.