Milli projelere milli istihdam

Bireylere ve kurumlara sunduğu işe alım, yetenek yönetimi, ölçme ve değerlendirme, sistemleri, liderlik ve mevcut durum analizi hizmetlerini sunan Mental İK, Türkiye'de geliştirilen milli projelerin üretim süreçlerinde görev alabilecek nitelikli ve yetenekli insan kaynağını oluşturmak için kolları sıvadı. Projelerde yer almak isteyenler için "Milli Proje Milli İstihdam
" programını başlatan Mental İK, savunma sanayisi, yerli otomobil, nükleer enerji, gen teknolojisi, finans teknolojileri, siber güvenlik, sağlık teknolojileri gibi alanlarda yürütülen çalışmalara katkıda bulunacak. Bu projeyi milli bir ödev olarak gördüklerini belirten Mental İK Kurucusu Abdülkadir Karagöz, "Hayata geçirdiğimiz bu projeyle hem Türkiye'deki projeler hakkında farkındalık oluşturmayı hem de yurtdışında yaşayan yeteneklerimizi milli projelerle buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
5 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
Programın gerçekleşmesiyle birlikte milli istihdam seferberliğine de katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Karagöz, 2018 yılı içerisinde 5 bin kişiyi bu programla istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi. Milli projelere katılacak adaylar mühendislik, iletişim, makine, finans, elektrik, bilişim teknolojileri, hukuk, tasarım, işletme siber güvenlik, enerji ve moleküler biyoloji gibi meslek gruplarından seçilecek. Programa, ilgili meslek gruplarındaki tüm lisans ve ön lisans öğrencileri veya mezunları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya mezunları, ilgili sektörlerden uzmanlar ve çalışanlar başvuru yapabilecek. Ön elemeyi geçen adaylar milli projelere sunulacak.