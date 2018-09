İşe gitmeden yıllık 800 bin $ kazanıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Gelişen bulut teknolojileriyle birlikte dünyada yeni bir iş modeli ortaya çıktı. Artık insanlar dünyanın farklı ülkelerindeki şirketlere, binlerce kilometre uzaklıkta olsalar da hizmet vererek yıllık binlerce dolar gelir elde edebiliyor. Farklı ülkelerdeki kıdemli iş gücünü, uzaktan çalışma modelini benimseyen şirketlerle buluşturan Amerika merkezli Crossover , 2.5 yıl önce Türkiye pazarına girdi. 200'e yakın Türk çalışana Japonya , Amerika, Rusya gibi dünyanın farklı ülkelerinde uzaktan çalışma modeliyle iş ve yıllık 800 bin doları bulan gelir imkânı sağlayan Crossover'ın CEO'su Andy Tryba, uzaktan çalışma sisteminin detaylarını SABAH'a anlattı.Uzaktan çalışma hâlâ gelişmekte olan bir trend. Bütün işlerin geleceği böyle şekillenecek. Çünkü yüksek beceri gerektiren işler bulut ortamında yapılacak. Bulutta olduğu için de nerede çalıştığınızın artık bir önemi kalmayacak.Bu sistemde yine herkesin bir yöneticisi, kariyeri, hedefleri olacak. Sadece ofis ortamında çalışma zorunluluğu ortadan kalkacak. İnsanlar verimli olabilecekleri her yerden çalışacak.Biz 108 ülkede hizmet veriyoruz. Ağırlıklı olarak Amerikalı şirketler, dünyanın neresinde olursa olsun bu yetenekli kişileri işe almak istiyorlar. Türkiye'de 165 kişi bu şekilde çalışıyor. Bu sayı 6 ay önce 80'lerdeydi. Bugün iki katına çıktı. Önümüzdeki 6 ayda da bu sayıyı ikiye katlamayı hedefliyoruz.Türk insanı gerçekten çok zeki ve çalışkan. Bize başvuru yapan binlerce insan var. Onları zaman zaman çok ciddi testlerden geçiriyoruz. Ve Türkler bu testlerden hep en yüksek sonuçları alıyor. Bugüne kadar 165 kişiyle çok başarılı işlere imza attık. Dolayısıyla ekibe yeni kişileri katmayı arzuluyoruz. Bizimle çalışanlar da çevrelerinden bazı kişileri öneriyor. Böylece hızla büyüyoruz.Yıllık 200 bin ila 800 bin dolar arasında bir gelir vaat ediyoruz. Ödemeler dolarla yapılıyor. Çalışanlar da bu sistemin avantajlarını kullanıyor. Mesela bizde çalışan biri İstanbul 'dan İzmir 'e taşındı. Çünkü onu buraya bağlayan bir ofis kalmadı.Dünya çapında 5 yılda 5 bin çalışana ulaştık. Amerika, Hindistan Brezilya ve Romanya'dan sonra Türkiye 5'inci sırada yer alıyor. Türkiye en hızlı büyüdüğümüz ülkeler arasında yer alıyor.Mesela ABD'de bir şirket bize, 'Benim bir ekibe ihtiyacım var' diyor. Bu her alanda olabilir; finans, Ar-Ge, bilişim... Biz aranılan nitelikteki insanları buluyor ve o kişileri bulut ekibine yerleştiriyoruz. Böylece dünyanın farklı ülkelerinden kişiler aynı şirkete hizmet veriyor. Çalışan da global bir ağa dahil oluyor. Teknik olan ve teknik olmayanlar var. Teknik olanda daha çok yazılım geliştirici şirketler var. Teknik olmayan tarafta ise satışpazarlama, finans, perakende, e-ticaret gibi her sektördeki şirketlerden talep alıyoruz.