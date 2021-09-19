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Giriş Tarihi: 19.9.2021 17:07

Salgının en çok arttığı ilk 10 ilden biri! Karabük’te şaşırtan görüntüler

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Salgının en çok arttığı ilk 10 ilden biri! Karabük’te şaşırtan görüntüler

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 4-10 Eylül tarihleri arasında en çok artan 10 il arasında Karabük’ün de olduğunu açıklamasına rağmen 18 Eylül’de Safranbolu Belediyesinin 22’inci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinin son gününde hiçbir önlem alınmadan düzenlenen halk konserindeki görüntüler tepkilere neden oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 4-10 Eylül tarihleri arasında vaka artışının en çok arttığı iller arasında yüzde 88.67 artışla 4. sırada yer aldığını açıkladığı Karabük'te 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinin son gülü tepkilere yol açtı.

Festivalin son gününde Şevval Sam'ın verdiği konseri dinlemeye gelen vatandaşların hiçbir maske ve mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

Safranbolu Belediyesinin himayesinde düzenlenen festivalinin kapanış töreninde Misaki Milli Meydanında Şevval Sam'ın konseriyle gerçekleşti. Konserde vatandaşların maskesiz ve mesafesiz olması diğer vatandaşların tepkilerine yol açtı.

Karabüklü vatandaşlar; sosyal medya hesaplarından vaka sayısının en arttığı iller arasında olduklarını hatırlatarak dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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Salgının en çok arttığı ilk 10 ilden biri! Karabük’te şaşırtan görüntüler
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