46 yıllık oda başkanının belediye değerlendirmesi

1972 yılından bu yana Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanlığı görevini yürüten ve geçtiğimiz ay gerçekleşen Uşak Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeleyen tecrübeli Başkan Şerif Çelik ve yeni yönetimi Başkan Cahan'ı ziyaret etti.

Hizmetlere her geçen gün yenilerinin eklendiğini ifade eden Oda Başkanı Şerif Çelik, "Başkanımızın bize gösterdiği yakın alakadan dolayı çok teşekkür ederim. Seçilişinin dördüncü yılı ve İnşallah devamını diliyoruz. Yaptıkları hizmetleri Uşak halkı da biliyor, bizler de biliyoruz. Çalışmalar hızla bitiriliyor. Kendisine ve ekibine, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kısa süreli gecikmeler olsa da bu gayet doğaldı. Tüm hizmetler kaliteli bir ekiple kalite ekseninde neticelendiriliyor. Ve özellikle Ankara-İzmir karayolu üzerinde inşa edilen battı çıktılarla kente ferahlık getirildi. Uşak adeta bir kazadan vilayete dönüştü." dedi.

Her zaman bir ve beraber olduklarının altını çizen Çelik, Uşak Belediyesi'nde kapıların daima açık olduğuna ve taleplerin anında kabul gördüğüne değindi. Oda Başkanı Çelik, belediyenin her biriminde halka hizmetin ciddiyetle ele alındığını ve güzel bir hizmet anlayışının olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Uşak Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda yeniden seçilen Başkan Çelik'e ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Ortak çalışmalarımızda daha önce olduğu gibi iyi hizmetlerin, başarılı çalışmaların ortaya çıkmasını temenni ediyoruz. Biz Uşak'ta sivil toplum kuruluşlarımızla hep şunu söyledik; Ortak akıl ile hareket edeceğiz, şehrimiz gelişecek, milletimiz kazanacak. Ve bugüne kadar da bunu gerçekleştirdik. Kapılarımız, gönlümüz herkese açık. Uşak'ın çehresini değiştirdik, değiştirmeye devam ediyoruz."değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmalardan halkın duyduğu memnuniyeti işaret eden ve şehrin pırıl pırıl bir görüntüye büründüğünü aktaran Cahan, "Ancak bunlar yeterli değil. Uşak halkımız her zaman ve her şeyin en iyisini hak ediyor. Bunun için de çalışıyoruz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözünü temel alarak, Uşak'ı hizmetle buluşturma çabamız her gün artıyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." diye konuştu.

Vatandaşı baş tacı olarak kabul ettiklerini vurgulayan Cahan, "Onlara hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Dördüncü yılımızı İnşallah bir ay sonra tamamlayacağız. Dolu dolu bir dört yıl oldu. Hemşerilerimize destekleri ve değerli Oda Başkanımıza güzel ifadeleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bu birlikteliklerimiz devam edecek. Hizmeti tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte kentimizle bütünleştireceğiz." açıklamalarında bulundu. Kentteki esnafın ve vatandaşın mutluluğunu sağlanan uzlaşı kültürünün ve fikir alışverişlerinin sonucu olarak değerlendirdi.

Yeni yönetim, görevde dördüncü yılını doldurmak üzere olan Belediye Başkanı Nurullah Cahan'a hizmetleri ve birlikteliği için memnuniyetlerini dile getirdi. Yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odasının talepleri alındı.