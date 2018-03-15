Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > “Adalet ve Hakkaniyet Bağlamında Kadın” konulu konferans

“Adalet ve Hakkaniyet Bağlamında Kadın” konulu konferans

Erzincan'da “Adalet ve Hakkaniyet Bağlamında Kadın” konulu konferans düzenlendi. İl Müftülüğü Konferans Salonunda, Erzurum İl Müftü Yardımcısı Müfessa Akbulut tarafından verilen konferansa bayanların yoğun ilgisi oldu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:04
“Adalet ve Hakkaniyet Bağlamında Kadın” konulu konferans

Konferansa İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü Mehmet Aydoğan, misafir konuşmacı Erzurum İl Müftü Yardımcısı Müfessa Akbulut, Kur'an-ı Kerim okuyucusu Leyla Abay ve bayan davetliler katıldı.

Konferansa İl Müftülüğü Mûsikî ekibi de ilâhi ve kasideleriyle katkıda bulundular. Konferans sonunda misafir konuşmacı Müfessa Akbulut'a bakır bir saat, il müftüsü Yavuz Karabayır tarafından takdim edildi.

Kredi Yurtlar Kurumu Erol Yüksel Bloğu'nda kız üniversite öğrencilerine de yönelik bir sohbet düzenlendi ve Erzurum İl Müftü Yardımcısı Müfessa Akbulut, burada öğrencilere hitap etti.

Müftülüğe bağlı hizmet vermekte olan Ahmet Seher Deniz Kız Kur'an Kursu'nda sabah kahvaltısının ardından buradaki üniversite öğrencileriyle bir sohbet gerçekleştiren Akbulut, "şehir gezisi" kapsamında yatılı kız Kur'an kursları ve proje kapsamında çalışmaları devam eden kurslar gezdirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
“Adalet ve Hakkaniyet Bağlamında Kadın” konulu konferans
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN