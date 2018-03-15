“Adalet ve Hakkaniyet Bağlamında Kadın” konulu konferans

Konferansa İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü Mehmet Aydoğan, misafir konuşmacı Erzurum İl Müftü Yardımcısı Müfessa Akbulut, Kur'an-ı Kerim okuyucusu Leyla Abay ve bayan davetliler katıldı.

Konferansa İl Müftülüğü Mûsikî ekibi de ilâhi ve kasideleriyle katkıda bulundular. Konferans sonunda misafir konuşmacı Müfessa Akbulut'a bakır bir saat, il müftüsü Yavuz Karabayır tarafından takdim edildi.

Kredi Yurtlar Kurumu Erol Yüksel Bloğu'nda kız üniversite öğrencilerine de yönelik bir sohbet düzenlendi ve Erzurum İl Müftü Yardımcısı Müfessa Akbulut, burada öğrencilere hitap etti.

Müftülüğe bağlı hizmet vermekte olan Ahmet Seher Deniz Kız Kur'an Kursu'nda sabah kahvaltısının ardından buradaki üniversite öğrencileriyle bir sohbet gerçekleştiren Akbulut, "şehir gezisi" kapsamında yatılı kız Kur'an kursları ve proje kapsamında çalışmaları devam eden kurslar gezdirildi.