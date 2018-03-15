Ağrı’nın çehresini değiştirecek 110 dönümlük park yapılacak

İl genelinde projelerini bir bir hayata geçiren Ağrı Belediyesi, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği sosyal alan çalışmalarına devam ediyor. 110 dönümlük geniş bir alana yayılan Ağrı Park içerisinde 4 işletme, 1 nikah salonu, çocuklar ve gençlerin iyi vakit geçirebileceği oyun alanları, basketbol sahaları, kaykay pisti, masa tenisi ve fitness alanı barındırıyor.

Ağrı Park havuzlu şadırvan, otopark, 24 adet kiosktan oluşan ticari birimler, kuru tip havuz, seyir terasları, oturma alanları, ahşap bakı terasları ve çim amfi ile vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verecek. Vatandaşlar dere kenarında, su tutucu bentlerle oluşturulacak kumsal yürüyüş alanında, köprü ve anı köşesinde güzel vakit geçirebilecek.