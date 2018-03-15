Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Ağrı’nın çehresini değiştirecek 110 dönümlük park yapılacak

Ağrı’nın çehresini değiştirecek 110 dönümlük park yapılacak

Ağrı Belediyesi, mevcut belediye alanına yapılması planlanan Ağrı Park için çalışmalarını tamamladı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 11:01
Ağrı’nın çehresini değiştirecek 110 dönümlük park yapılacak

İl genelinde projelerini bir bir hayata geçiren Ağrı Belediyesi, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği sosyal alan çalışmalarına devam ediyor. 110 dönümlük geniş bir alana yayılan Ağrı Park içerisinde 4 işletme, 1 nikah salonu, çocuklar ve gençlerin iyi vakit geçirebileceği oyun alanları, basketbol sahaları, kaykay pisti, masa tenisi ve fitness alanı barındırıyor.

Ağrı Park havuzlu şadırvan, otopark, 24 adet kiosktan oluşan ticari birimler, kuru tip havuz, seyir terasları, oturma alanları, ahşap bakı terasları ve çim amfi ile vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verecek. Vatandaşlar dere kenarında, su tutucu bentlerle oluşturulacak kumsal yürüyüş alanında, köprü ve anı köşesinde güzel vakit geçirebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı’nın çehresini değiştirecek 110 dönümlük park yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN