Ağrı’ya galericiler ve hurdacılar sitesi yapılıyor

İlk olarak Ağrı Belediyesi Toplantı Salonu'nda galerici esnafı ile bir araya gelen Vali Süleyman Elban galericiler sitesini Yüzüncü Yıl Mahallesi, Ahmed-i Hani Havalimanı yolu üzerinde yapmayı planladıklarını söyledi. 80 dönüm alana yapılacak olan galericiler sitesi esnaf tarafından büyük beğeni topladı. Projenin detaylarının görüşüldüğü toplantı karşılıklı görüş alış verişinin ardından sona erdi. Yapılacak olan galericiler sitesinin Ekim ayında hizmete açılması planlanıyor.

Öte yandan Vali Elban, yapılması planlanan hurdacılar sitesi için hurdacılık mesleğini icra eden esnafları da makamında kabul etti. 40 Dönüm alan üzerine planlanan hurdacılar sitesi Küpkıran Mahallesi'nde esnafın ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılacak. Toplantıya katılan esnaflar hurdacılar sitesi projesi ile esnafını düşünen Vali ve Belediye Başkanı Süleyman Elban'a teşekkür etti. Yapılacak olan hurdacılar sitesi Mayıs ayının sonunda esnaflara teslim edilecek.