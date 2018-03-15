Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Burdur'da camideki hırsızlık saniye saniye kameralara yansıdı

Burdur'da camideki hırsızlık saniye saniye kameralara yansıdı

Burdur’un Konak Mahallesi'nde bulunan Kazancıoğlu Camii’nde öğle namazını kılmak için abdest alan vatandaşın cebindeki parası çalındı. Hırsızlık görüntüleri, cami imamının taktırdığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:51
Burdur'da camideki hırsızlık saniye saniye kameralara yansıdı

Olay, Konak Mahallesi'ndeki Kazancıoğlu Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Y. ismindeki bir vatandaş sabah saatlerinde bankadan çektiği yüklü miktardaki parasını ceketinin cebine koyup, öğle namazını kılmak için Kazancıoğlu Camii'ne gitti. Abdesthane bölümündeki askılara ceketini asıp abdestini alan M.Y.'nin cebindeki parayı gören yaşlı bir adam, ceketini M.Y.'nin ceketinin yanına asıp paraları aldı.

Öğle namazını kılan M.Y., camiden çıktıktan sonra parasının çalındığını fark ederek polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur'da camideki hırsızlık saniye saniye kameralara yansıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN