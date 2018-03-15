Erzurum kırsalında kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

Erzurum'un özellikle güney ilçelerinde tipi ve sürgün dolayısıyla kar kalınlığı 3,5 metreyi buldu. Kapalı yollar Karayolları ekiplerince birer birer açılıyor. Karla mücadele timleri son 24 saatte yaptıkları çalışmalarda Erzurum-Tekman-Palandöken yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olmayacağı bölge genelinde bugün havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güney batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.