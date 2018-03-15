Erzurum'da engelleri resimlerle aştılar

Erzurum'da "1-7 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri çerçevesinde resim yarışması düzenlendi. Dede Korkut İşitme Engelliler Okulu'nun katıldığı yarışmada yaptıkları birbirinden güzel resimlerle Sıla Enveroğlu birinci, Seyhan Kaya ikinci, Fatmatül Zehra Eğilmez üçüncü oldu.

Başarılı olan Dede Korkut İşitme Engelliler Okulu'nun öğrenci, öğretmen ve idareci ile AFAD yetkililerini kabul eden Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu resimleri tek tek inceleyerek, öğretmenlerinin işaret dili ile yardımcı olduğu öğrencilerden resimleriyle ilgili bilgi aldı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu "Depremle yaşamak bizim bir gerçeğimiz. Depremi en az zararla atlatmak için deprem öncesi deprem sırası ve deprem sonrasında alınacak tedbirleri zihinlerimize yerleştirmemiz gerekli" dedi.

Depremden korunmanın en önemli yolunun binaların sağlam zeminler üzerinde tüm kural ve kaidelerin uygulanarak sağlam bir şekilde yapılmasından geçtiğini ifade eden Vali Azizoğlu "Ülkemiz deprem kuşağında bir ülke olmakla birlikte Erzurum'da önemli deprem kuşaklarının bulunduğu bölgede yer alan bir ilimiz. Depremleri engelleyemeyeceğimiz için deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası yapılacaklar ile ilgili gerekli bilgi ve birikimleri zihinlerimizde biriktirmemiz gerekli. Depremle yaşamak bizim bir gerçeğimiz. Okullarda ilgili uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerle alınacak tedbirler konusunu çocuklarımızın zihnine yerleştirmemiz gerekli" diye konuştu.

AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı da Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatacaklarını belirterek, "İlk etapta pansiyon olan yatılı okullarda, okul bahçesinde uygun görülecek bir yere tüm ekipmanları ile tam donanımlı bir konteyner koymayı düşünüyoruz. Okulda düzenleyeceğimiz ilk yardım müdahale eğitimleriyle burada bulunduracağımız ekipmanlarla AFAD yetkililerinin müdahalesi öncesinde kurs alan kişilerin ilk müdahaleyi yapmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda öğrencileri tebrik eden Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Vali Azizoğlu'nun çocukları kabulüne, AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız. İl Acil Durum Arama ve Kurtarma Müdürü Mehmet Rıza Andiç, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Dede Korkut İşitme Engelliler Okulu Müdürü Mustafa Yılmaz, Müdürü Yardımcıları Abdulgani Yiğit ve Levent Ateştenyılmaz katıldı.