Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Hakkari’de 40 yetim kayakla tanıştı

Hakkari’de 40 yetim kayakla tanıştı

Hakkari Gençlik Merkezi tarafından 40 yetim için kayak etkinliği düzenlendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:09
Hakkari’de 40 yetim kayakla tanıştı

Kent merkezine 7 kilometre mesafede bulunan 2800 rakımlı Merga Bütan Kayak Tesislerinde kayak antrenörleri tarafından eğitilen 40 yetim, hayatlarında ilk defa kaymanın mutluluğunu yaşadılar. 40 yetime kayak yaptırmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden yetkililer, "Yetim yavrularımızın aşkıyla doğuya, batıya, kuzey ve güneye yeniden iyilik seferlerini başlatıyoruz. Gönüllerinin genişliği ile ufukların derinliği aynı ve bu anlamda tüm mesafeler bu tür etkinliklerle yok olacak. Bu etkinlikte bize emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari’de 40 yetim kayakla tanıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN