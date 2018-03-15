Hakkari’de 40 yetim kayakla tanıştı

Kent merkezine 7 kilometre mesafede bulunan 2800 rakımlı Merga Bütan Kayak Tesislerinde kayak antrenörleri tarafından eğitilen 40 yetim, hayatlarında ilk defa kaymanın mutluluğunu yaşadılar. 40 yetime kayak yaptırmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden yetkililer, "Yetim yavrularımızın aşkıyla doğuya, batıya, kuzey ve güneye yeniden iyilik seferlerini başlatıyoruz. Gönüllerinin genişliği ile ufukların derinliği aynı ve bu anlamda tüm mesafeler bu tür etkinliklerle yok olacak. Bu etkinlikte bize emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi.

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