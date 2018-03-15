“Huzur” Zonguldak’ta sahnelenecek

Tek perdelik oyun bir saat 20 dakika sürecek. İstanbul Devlet Tiyatrosunca hazırlanan oyun 16 Mart günü 20.00 seansında, 17 Mart günü ise 14.00 ila 20.00 seanslarında sahnelenecek.

Nurullah Tuncer'in yönettiği oyunun konusu ise şöyle;

"İkinci Dünya Savaşının çıkmasına saatler kala Mümtaz, hasta yatağında yatmakta olan kuzeni İhsan'ın ilaçlarını yaptırmak üzere dışarı çıkar. İlaçların hazırlanmasını beklerken girdiği eskici dükkanında geçirdiği son bir senenin olayları, bu olaylara etki eden tüm kişiler, hayatını şekillendiren her şey zihninde yeniden, aynı şiddetle canlanır. Sevdiği kadın Nuran, intiharıyla Nuran'la ilişkilerinin bitmesini fitilini ateşleyen Suat, ailesini kaybettikten sonra kendisini himayesine alan, amcaoğlu İhsan ve eşi Macide, eski musiki, edebiyat, İstanbul. Mümtaz düşle gerçek arasında gidip gelirken aşkı, hayatı ve ölümü yeniden sorgulamaya başlar. Yanı başındaki savaş tehdidi altında, çağının aydını olarak Mümtaz, bir yandan bireysel sıkıntılarıyla toplumsal sorumluluklarının arasında sıkışmıştır huzur, Mümtaz'ın huzuru arama hikayesidir."