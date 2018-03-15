Kadınlar yarım kalan hayallerine kavuşuyor

Bitlis'in Mutki ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslar, yoğun ilgi görüyor. Çocuklarını okutup hayata atılmalarını sağlayan ama geçmişte çeşitli nedenlerden dolayı okula gidemeyen kadınlar, kurslar sayesinde okuma yazma imkanı buldu.

Merkeze bağlı Sekiliyazı İlkokulunda okuma yazma kursuna devam eden kadınlar, çocuklarının oturduğu sıralarda okuryazar olmak için azimle çalışıyor. İlerleyen yaşlarına rağmen ellerine defterlerini alıp okul yolunu tutan kadınlardan kimi çocuğu için kimi de yarım kalan hayallerine ulaşmak için okuryazar olmak istiyor.

Kursiyerlerden 30 yaşındaki Çiğdem Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemediğini söyledi.

Altı kardeşten okula gidemeyen tek kız olduğunu anlatan Tarhan, "Çocukken hep avukat olmak istemiştim. Okumaya çok hevesliydim ama olmadı. Allah şimdi bir kapı açtı. Anne ve babalara sesleniyorum, çocuklarınızı cahil bırakmayın." dedi.

Tarhan, insanın bilgi sahibi olmadığında kendini dışlanmış hissettiğini dile getirdi. Bunun çok zor bir durum olduğunu ifade eden Tarhan, "Anne ve babalar çocuklarını okutsunlar. Meslek sahibi olmasalar da okutsunlar. En azından isimlerini yazabilsinler. Toplum içinde oturup kalkmayı, konuşmayı bilsinler ve dışlanmasınlar. Herkesin maddi durumu eşit olmak zorunda değil ama hepimiz insan olarak eşitiz, okumayı öğrensinler." diye konuştu.

KURSİYERLERDEN 32 YAŞINDAKİ SEMİRA ORAL DA OKURYAZAR OLMAYI ÇOK İSTEDİĞİNİ VURGULADI.

Okuma yazma bilmediği için hayatı boyunca sıkıntı yaşadığını belirten Oral, "Çocuğumun hasta olduğu için sürekli hastanelere gidip geliyorum. Okuryazar olmadığım için başıma çok olay geldi. Hastane köşelerinde ilaç lazım olduğunda hep başkalarından yardım istemek zorunda kaldım. Okuma yazma kursları açıldığı için çok mutluyum. İnşallah okuryazar olacağım." ifadelerini kullandı.