Muş’ta 'Benim İçin Oku' projesi

Muş'ta Bal Peteği Anaokulunda başlatılan 'Benim İçin Oku' projesi, her kesimden ilgi görüyor. Anaokulunda başlatılan proje kapsamında; merkezdeki daire amirleri, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar çocuklara kitap okumaya başladı. Proje kapsamında çocuklara, gönüllü olarak merkezdeki tüm daire amirlerinin, STK temsilcilerinin hikayeler okuyacağını belirten Okul Müdiresi Seda Aksoy, "Okulumuzda görev yapan Okul Öncesi Öğretmeni Kadriye Sancar'ın hazırlanmış olduğu 'Benim İçin Oku' projesine katkı sağlıyoruz. Bunun için hikayeyi okumak için daire amirlerini çağırıyoruz. Bugün de Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç'u davet ettik. Amacımız, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve buna daha yeni başladık. İlerleyen günlerde daire amirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Martın sonuna kadar projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah hedefe ve amaca ulaşırız" dedi.

Okul öncesi çocuklarda okuma alışkanlığının kazandırılmasının oldukça önemli olduğuna işaret eden Kızılay Şube Başkanı Cengiz Koç ise, "Okulumuz çok güzel bir proje gerçekleştirmiş. Okuma öğreniyorum olgusunun yaşaması, gelişmesi için minik çocuklarımıza çok güzel proje oluşturmuşlar. Biz de Kızılay olarak proje ile ilgili davet aldığımızda koşarak geldik. Çocuklarımızla bir araya geldik, birlikte kitap okuduk ve çeşitli hediyeler dağıttık. Gerçekten okulumuz fiziki şartları çok uygun, çocuklarımız için nezih bir ortam oluşturduğunu gördük" ifadelerini kullandı.