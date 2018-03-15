Muş'un içme suyu sorunu tarih oluyor

Muş Belediyesi tarafından inşaatına devam edilen 7 bin 500 tonluk içme suyu deposunun hizmete alınmasıyla kentin su sorunu tarih olacak. Karşıyaka Mahallesi'ndeki su deposunda yapılan çalışmaları inceleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte devam eden altyapı projesi kapsamında yapılan 7 bin 500 yeni su deposunun hizmete girmesiyle şehrin su ihtiyacının üçte ikisinin karşılanacağını söyledi. Muş'un içme suyunu temin etmek için başlatılan yer altı çalışmaları kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde kentin en büyük su deposunu inşa ettiklerini ifade eden Asya, "7 bin 500 tonluk bu içme suyu depomuz, Alparslan-2 Barajı Mercimekkale regülatöründe kurulacak. Hem çökertme havuzları hem arıtma tesisleri hem de pompaj istasyonu kurmak suretiyle cazibeli bir şekilde su getirmiş olacağız" dedi.

DSİ Genel Müdürlüğünün katkısıyla yaklaşık 380 milyon liralık bir çalışma olduğunu hatırlatan Başkan Asya, şunları kaydetti:

"Başbakanımızın bizzat talimatlarıyla ilave yatırım programına almak suretiyle gerçekleşmektedir. Çalışmalarımız şu anda aralıksız devam ediyor. Bu depoda şehrimizin üçte ikisinin su ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılacaktır. Muratpaşa Mahallesi'ndeki 3 bin tonluk depo bitti, şebekelere bağlandı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki üçüncü depomuz ise bu yıl yıkılıp yeni 3 bin tonluk depo yaparak şehrimizin 3 noktasında su ihtiyacını temin etmiş olacağız."